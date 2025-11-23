Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σήμερα Κυριακή 23 Νοεμβρίου, 2025 και ώρα 18:00, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην τοποθεσία «Άππιες» της κοινότητας Δρούσιας, της επαρχίας Πάφου.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 19:50, αφού έκαψε έκταση τεσσάρων δεκαρίων καλυμμένη με άγρια θαμνώδη βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, συμμετείχαν πέντε άτομα του Τμήματος Δασών με δύο πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και τρία άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με ένα πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.