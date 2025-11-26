Η Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ανάρτησε σήμερα τα έγγραφα και τους όρους των προσφορών για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές της παραχώρησης και αναβάθμισης του σταδίου Στέλιος Κυριακίδης της Πάφου. Όπως είναι γνωστό, ο διαγωνισμός αφορά την παραχώρηση άδειας χρήσης του Στέλιος Κυριακίδης διάρκειας 30) ετών, μετά από ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση.

Βάσει των εγγράφων που έχουν πλέον κοινοποιηθεί μέσω του eProcurement, o επιτυχών προσφοροδότης θα έχει υποχρέωση να αναβαθμίσει το στάδιο σε κατηγορία UEFA III τουλάχιστον, και να ανεγείρει δύο γήπεδα προπόνησης σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος Ιεροκηπίας.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, τουλάχιστον πέντε (5) έτη πριν τη λήξη της σύμβασης, να κινήσει διαδικασία επέκτασης της σύμβασης με νέους όρους που θα συμφωνηθούν με τον ανάδοχο.

Η δαπάνη του έργου εκτιμάται στα 30 εκατομμύρια ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε δύο στάδια: Το πρώτο αφορά στην προεπιλογή, κατά την οποία θα γίνει υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής και επιλογή κατάλληλων υποψηφίων και το δεύτερο στην ανάθεση, όπου μετά την υποβολή προσφορών θα γίνει διαπραγμάτευση με τους υποψηφίους που θα κριθούν κατάλληλοι.

Η καταληκτική προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής ορίζεται η 4η Μαίου 2026 και οι υποβολές θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του Κυπριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων στο www.eprocurement.gov.cy.

Πριν την καταληκτική αυτή ημερομηνία, ορίζεται στα έγγραφα ότι οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα μπορούν μέχρι τις 17 Απριλίου 2026 να υποβάλλουν αιτήματα για διευκρινίσεις επί των εγγράφων και όρων της προσφοράς.

Στα έγγραφα γίνεται λόγος και για την κλειστή αίθουσα Αφροδίτη, που έχει ανεγερθεί στο ίδιο τεμάχιο την ίδια περίπου περίοδο 1980-1982. Ο χώρος στάθμευσης και των δύο σταδίων είναι κοινός. Επισημαίνεται ότι η αίθουσα Αφροδίτη είναι εκτός του πλαισίου της παρούσας προκήρυξης, σημειώνεται όμως ότι ο επιτυχών προσφοροδότης έχει υποχρέωση να παραχωρεί χώρους στάθμευσης για τη λειτουργία της αίθουσας αφού ο χώρος στάθμευσης των δυο αθλητικών εγκαταστάσεων είναι κοινός

Στον χώρο στάθμευσης του σταδίου, επί της Λεωφόρου Μιχαήλ Σάββα, αναφέρεται επίσης, ευρίσκεται το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη του Δήμου Πάφου, υπηρεσία που έχει πλέον μεταφερθεί στον ΕΟΑ. Το τμήμα αυτό προς το παρών παραμένει εκτός της σύμβασης. Αν σε μελλοντικό στάδιο το τμήμα αυτό ανακτηθεί από τον ΚΟΑ θα τεθεί στη διάθεση του επιτυχώντα προσφοροδότη.