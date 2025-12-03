

Υπογράφηκε πρόσφατα η συμφωνία για την παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου της δημιουργίας βάσης δεδομένων και ανάπτυξη Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών στον ΕΟΑ Λεμεσού, ανάμεσα στο Κέντρο Αριστείας «Ερατοσθένης» και τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λεμεσού.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού, Γιάννης Τσουλόφτας, ο Γενικός Διευθυντής, Σωκράτης Μεταξάς, και εκ μέρους του Κέντρου Αριστείας «Ερατοσθένης» ο Δρ. Διοφάντος Χατζημιτσής, παρουσία στελεχών των δύο οργανισμών.

Το έργο, συνολικής διάρκειας 25 μηνών, εντάσσεται στη στρατηγική προσπάθεια εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης των υποδομών και διαδικασιών του Οργανισμού.

Ο ΕΟΑ Λεμεσού αποτελεί τον κεντρικό φορέα υλοποίησης μεγάλων έργων υποδομής στους τομείς της ύδρευσης και της αποχέτευσης, ενώ παράλληλα είναι αρμόδιος για την αδειοδότηση της ευρύτερης Επαρχίας Λεμεσού. Η ευθύνη αυτή συνεπάγεται τη διαχείριση μεγάλου όγκου τεχνικών δεδομένων και πληροφοριών, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ύπαρξη σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και διαλειτουργικών συστημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ – GIS) αποτελούν βασική υποδομή για τον στρατηγικό σχεδιασμό, τη χαρτογράφηση και την επεξεργασία χωρικών δεδομένων, υποστηρίζοντας τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων τόσο για τα μεγάλα έργα υποδομής όσο και για τον συνολικό αναπτυξιακό και βιώσιμο σχεδιασμό της Επαρχίας.

Ο Δρ. Χατζημιτσής τόνισε ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί ορόσημο για τον ΕΟΑ Λεμεσού, καθώς σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια νέα εποχή τεχνολογικής αναβάθμισης και ψηφιακής ωρίμανσης. Το ολοκληρωμένο ΣΓΠ θα αποτελέσει όχι μόνο εργαλείο καθημερινής λειτουργίας, αλλά και βάση για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, ευφυή αναλυτικά συστήματα και προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες προς πολίτες, φορείς και επαγγελματίες, ανέφερε.

Με την υλοποίηση του έργου, ο ΕΟΑ Λεμεσού κάνει ένα καθοριστικό βήμα ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, ενισχύοντας τον ρόλο του ως φορέα υποδομών, περιβαλλοντικής προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξης στην επαρχία Λεμεσού, κατέληξε ο επικεφαλής του «Ερατοσθένη».