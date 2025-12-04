Την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025, τα τμήματα Φιλοσοφίας της Β΄ και Γ΄ τάξης του Λυκείου Αραδίππου «Τάσος Μητσόπουλος» διοργάνωσαν εκδήλωση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Φιλοσοφίας (3η Πέμπτη του Νοεμβρίου κάθε χρόνο) με ομιλίες που αφορούσαν φιλοσοφικά προβλήματα που διαχρονικά απασχολούν τον σκεπτόμενο άνθρωπο.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στον φιλόξενο χώρο της Πράσινης Οικολογικής Βιβλιοθήκης του λυκείου. Το Συνέδριο χαιρέτησαν με σύντομες ομιλίες ο Διευθυντής του λυκείου Αραδίππου π. Νικόλαος Χριστοδούλου και ο Υπεύθυνος ΕΜΕ, Δρ Α. Αντζουλής, ενώ το παρακολούθησαν πλήθος μαθητών, καθηγητών, γονέων, κηδεμόνων και προσκεκλημένων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετείχαν στην εκδήλωση υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριάς τους, της Δρος Έλσας Νικολαΐδου παρουσίασαν τις ερευνητικές εργασίες τους με γενικό θέμα: «Η Φιλοσοφία στην υπηρεσία της ανθρωπότητας».

Η μαθήτρια Αγιαννίδη Φανή (Β11) ερεύνησε το θέμα «Φιλοσοφία και εξουσία: Μάρκος Αυρήλιος» δίνοντας έμφαση στον ρόλο της φιλοσοφικής παιδείας ως αναγκαίας στην άσκηση εξουσίας, με το παράδειγμα του φιλοσόφου αυτοκράτορα Μάρκου Αυρήλιου. Η Ιωάννου Ειρήνη (Β11) με θέμα «Δημόκριτος: Ο πατέρας της ατομικής θεωρίας» εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο ο φιλόσοφος συνέλαβε «τα άτομα και το κενό» ως απάντηση στο ζήτημα της δομής του κόσμου που ετέθη στην αρχαιότητα. Στη συνέχεια, η Παυλικκά Αριάδνη (Β11) με την εργασία της «Ο Χρόνος στον Ηράκλειτο» ανέλυσε τη θεωρία της αέναης αλλαγής με έμφαση στο «βέλος του χρόνου» συνδέοντάς την με τη σύγχρονη Φυσική. Η Πούκετζιη Έλενα (Β11) στην εργασία της «Γιατί φιλοσοφούμε;» αναζήτησε τους λόγους για τους οποίους ο άνθρωπος από την αρχαιότητα έως σήμερα φιλοσοφεί. Ο Παύλου Γεώργιος στη μελέτη του «Ποιος ήταν ο Σωκράτης;» διερευνά τον φιλοσοφικό βίο που οδήγησε τον Αθηναίο φιλόσοφο στην καταδίκη του. Στη συνέχεια η Κκαϊλή Παναγιώτα (Γ12) ανέπτυξε το θέμα: «Η αλληγορία του Σπηλαίου: Από το σκοτάδι στο φως» συνδέοντας τον δημοφιλή πλατωνικό μύθο με την εποχή μας. Οι τελευταίες εισηγήσεις αφορούσαν σύγχρονες ηθικές θεωρίες. Η Χριστοδούλου Ιωάννα (Γ12) ανέλυσε την Αριστοτελική θεωρία («Η Αριστοτελική μεσότητα ως καθοδηγητής πράξης») προκειμένου να αναδείξει την συμβολή του ορθού μέσου στην αρεταϊκή ηθική. Η Μιχαήλ Θάλεια (Γ12) παρουσίασε τη δεοντολογική ηθική του Καντ («Η Ηθική Φιλοσοφία του Ιμμάνουελ Καντ») ρίχνοντας φως στην «κατηγορική προσταγή» και στην κριτική που ασκήθηκε. Τέλος, οι παρουσιάσεις ολοκληρώθηκαν με την εισήγηση του Ισμαΐλ Σαλίμ για τον «Ωφελιμισμό ως ηθική επιλογή» παραθέτοντας και το γνωστό δίλλημα του τρόλεϊ προκειμένου να διασαφηνίσει τις διαφορές μεταξύ των δύο κύριων ηθικών θεωριών (Δεοντολογίας-Ωφελιμισμού). Μετά το πέρας των παρουσιάσεων ακολούθησε δεξίωση με εδέσματα και καφέ που γενναιόδωρα παρέθεσε η κ. Μαρινέλα Αυγορίτου, η Βιβλιοθηκονόμος της Πράσινης Οικολογικής Βιβλιοθήκης του Λυκείου Αραδίππου «Τάσος Μητσόπουλος». Η εκδήλωση τελέστηκε υπό την εποπτεία της Β.Δ. κας Μαρίας Σφέτσου.

Το Λύκειο Αραδίππου στηρίζει έμπρακτα το μάθημα «Λογική- Φιλοσοφία» του ΥΠΑΝ, έχοντας δύο τμήματα Φιλοσοφίας (Β΄ και Γ΄ τάξης) τα τελευταία τρία χρόνια. Η φιλοσοφική παράδοση του σχολείου ενισχύεται από το πλήθος των μαθητών που λαμβάνουν μέρος στις δράσεις του, με επίκεντρο το τρίτο Μαθητικό Συνέδριο Φιλοσοφίας του Λυκείου Αραδίππου που θα λάβει χώρα τον Φεβρουάριο του 2026.