Η κοινότητα της Βάβλας στην ορεινή Λάρνακα διοργανώνει το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου μια μέρα γεμάτη γιορτινή διάθεση και παράδοση.

Από τις 12:00, η κεντρική πλατεία του χωριού θα γεμίσει χρώματα, αρώματα και χαμόγελα με το Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι, όπου οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν χειροποίητες δημιουργίες, αγνά τοπικά προϊόντα, ζεστό κρασί και νόστιμο φαγητό για κάθε γούστο. Η εκδήλωση θα κλείσει με χριστουγεννιάτικα κάλαντα από τους κατοίκους του χωριού.

Παράλληλα, από τις 14:00 έως τις 17:00, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε τέσσερα μοναδικά εργαστήρια κυπριακής τέχνης και χειροτεχνίας, που θα πραγματοποιηθούν σε διαφορετικές γωνιές του χωριού:

Δραστηριότητες με μέλι και κερί





Χαρακτική





Γλυκό εργαστηριο μελομακάρονων





Πλούμισμα παραδοσιακού κολοτζιού





Οι επισκέπτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε κάποιο εργαστήριο παρακαλούνται να κρατήσουν τη θέση τους εκ των προτέρων.

Διοργάνωση: Σωματείο Ανάπτυξης Βάβλας

Υποστηρικτής: Δήμος Λευκάρων

Πληροφορίες / Κρατήσεις / Επικοινωνία: 96695951, 99495431

Email: vavlavibes@gmail.com