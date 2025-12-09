Η εικόνα στο φράγμα του Μαυροκόλυμπου, στην περιοχή της Πέγειας, αποπνέει και πάλι αισιοδοξία και θετικά μηνύματα μετά από ένα και πλέον χρόνο απόλυτης καταστροφής. Το φράγμα που λόγω σοβαρής βλάβης χρειάστηκε την περίοδο των περυσινών Χριστουγέννων να αδειάσει εντελώς για να επιδιορθωθεί, έχει μαζέψει ήδη στον αποταμιευτήρα του πέραν των 115 χιλιάδων κυβικών μέτρων νερού από την επαναφορά του στην κανονικότητα, πριν δύο περίπου μήνες και ήδη να έχει πληρότητα 15%.

Αν και ο Μαυροκόλυμπος δεν είναι από τα μεγαλύτερα φράγματα του τόπου, η σημασία του είναι κομβική για την παραγωγή της Πάφου αφού αποτελεί τον κύριο χορηγό του αρδευτικού νερού στους παραγωγούς της χαμηλής δυτικής Πάφου. Οι ροές που σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες αντιμετωπίσθηκαν για τον λόγο αυτό ως μάννα εξ ουρανού από τους παραγωγούς μπανανών και άλλων καλλιεργειών της χαμηλής Πάφου που το 2025 βίωσαν τη χειρότερη περίοδο της επαγγελματικής τους ενασχόλησης λόγω ξηρασίας και βλάβης του φράγματος.

Οι αρμόδιοι διευκρινίζουν ωστόσο ότι το 15% της σημερινής πληρότητας του Μαυροκόλυμπου δεν προήλθε μόνο από το νερό της βροχής που πέφτει εδώ και μέρες στην Πάφο, αλλά και από την εισροή του νερού της αφαλάτωσης που περισσεύει από το διυλιστήριο του Ασπρόκρεμμου.

Ούτως ή άλλως, πάντως, επισημαίνουν οι παράγοντες της περιοχής, η εικόνα του Μαυροκόλυμπου με νερό εκ νέου, συνιστά ένα σοβαρό λόγο αισιοδοξίας.

Πέραν των 115 χιλιάδων κυβικών μέτρων που έδωσαν στον Μαυοκόλυμπο οι βροχές του τελευταίου τριημέρου, βάσει του σχετικού δελτίου του Τμήματος Υδάτων, το φράγμα του Απρόκρεμμου πήρε μόνο 40 χιλιάδες κυβικά, ενώ της Αρμίνου, από την οποία πάντως διοχετεύεται στο νότιο αγωγό, πήρε 48 χιλιάδες κυβικά. Το φράγμα Ευρέτου έλαβε 18 χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού, η Κανναβιού 10 χιλιάδες, η Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς οκτώ χιλιάδες και το φράγμα Πωμού δύο χιλιάδες.

Το φράγμα της Αργάκας είναι το μοναδικό που εμφανίζει μηδενική ροή το τριήμερο αυτό στην επαρχία Πάφου.