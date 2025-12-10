Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου ενημερώνει το κοινό ότι, μέσα στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της με στόχο την ετοιμότητα, αύριο Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 09:00π.μ., θα διεξαχθεί άσκηση αντιμετώπισης πυρκαγιάς και διάσωσης στις εγκαταστάσεις του Τσιμεντοποιείου Βασιλικού, από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Βασιλικού.

Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι θα υπάρξει κινητοποίηση πυροσβεστικών οχημάτων στην περιοχή κατά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα και δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας για το κοινό.