Τα τέσσερα μουσεία που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια σε κοινότητες του Ακάμα, αποκτούν σιγά σιγά και ευρωπαϊκή καταξίωση και σημαντική επισκεψιμότητα. Αυτό αποδείχθηκε και στο πρόσφατο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτιστικού Τουρισμού, που πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία, όπου τα τέσσερα μουσεία της χερσονήσου απέσπασαν το πρώτο βραβείο, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε 54 συμμετοχές από 15 χώρες.

Θέμα της φετινής εκδήλωσης ήταν: «Εμπειρίες Επισκεπτών και Αυθεντικότητα για Βιώσιμους, Έξυπνους και Ανθεκτικούς Πολιτιστικούς Τουριστικούς Προορισμούς». Το συνέδριο οργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτιστικού Τουρισμο σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς φορείς European Travel Commission, NECSTouR και Europa Nostra.

Η κριτική επιτροπή εξήρε την πρόταση για την αριστεία στην αναζωογόνηση των μουσείων του οροπεδίου Λαόνας, αναδεικνύοντας πρακτικές συμμετοχικού, αυθεντικού και βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού. Υψηλή βαθμολογία απέσπασε το επιτυχημένο μοντέλο που εφαρμόζεται στην λειτουργία των τεσσάρων μουσείων και το οποίο αναγνωρίζεται πλέον ως ευρωπαϊκή καλή πρακτική πολιτιστικής αναζωογόνησης.

Κύρια στοιχεία που συνέβαλαν στη βράβευση, σύμφωνα με το σκεπτικό της επιτροπής, ήταν η ενσωμάτωση των μουσείων και των πολιτιστικών τους πόρων σε μια ενιαία περιφερειακή εμπειρία, η κοινή ταυτότητα προώθησης και οι βιωματικές εμπειρίες που προσφέρονται στους επισκέπτες. Οι δράσεις περιλαμβάνουν ξεναγήσεις, εργαστήρια και εκπαιδευτικές ανταλλαγές, οι οποίες ενισχύονται από ψηφιακά εργαλεία και υποστηρίζονται από τη βελτιωμένη προσβασιμότητα μέσω οργανωμένων περιηγήσεων.

Βραβευθέντα μουσεία είναι :