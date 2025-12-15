Την πιο σημαντική της δραστηριότητα θ’ αναδείξει η Αθηένου μέσω του Μουσείου Γεωργίας, που θα δημιουργηθεί στις αποθήκες της πρώην ΣΠΕ στην οδό 9ης Ιουλίου. Ο ακριτικός Δήμος ζητούσε εδώ και χρόνια γεωργικό μουσείο, αίτημα που ικανοποιήθηκε και στις 9 Δεκεμβρίου προκηρύχθηκε διαγωνισμός για τη μελέτη.

Όπως αναγράφεται στους όρους των προσφορών, ο μελετητής θα κάνει αρχιτεκτονικό σχεδιασμό βασισμένος σε μουσειολογικό σκεπτικό, αλλά και στις ιδιαιτερότητες του κτηρίου. Το έργο θα γίνει σε δύο φάσεις και στόχος είναι να ξεκινήσει του χρόνου.

Θα συσταθεί, εξάλλου, επιστημονική ομάδα με στόχο τη μελέτη της ιστορίας και της εξέλιξης της γεωργίας, τη συλλογή και αξιολόγηση του υλικού που θα φιλοξενηθεί, καθώς και την προβολή της αγροτικής ιστορίας της Αθηένου, αλλά και ολόκληρης της Κύπρου.

Ο μελετητής θα πρέπει να προτείνει το σενάριο του εκθεσιακού χώρου μαζί με θεματικές ενότητες, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι το Μουσείο Γεωργίας να εξοπλιστεί κατάλληλα για να εκμεταλλευτεί και ν’ ανταποκριθεί στην τεχνολογία που προσφέρεται σήμερα (μέσα κοινωνικής δικτύωσής) με στόχο, τη διαδραστικότητα και τη συμμετοχή περισσότερων επισκεπτών.

«Ο Δήμος Αθηένου ζητούσε τη δημιουργία του παγκύπριου Γεωργικού Μουσείου, επειδή είμαστε η περιοχή της Κύπρου που συνδυάζει όλες τις γεωργικές ασχολίες. Το Υπουργείο Γεωργίας αποφάσισε πως το παγκύπριο Γεωργικό Μουσείο θα παραμείνει στην Αθαλάσσα. Είχαμε όμως υπόσχεση από την Κυβέρνηση πως θα μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε ένα περιφερειακό μουσείο και θεωρούμε πως είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει», ανέφερε στον «Φ» ο δήμαρχος Αθηένου, Κυριάκος Καρεκλάς, σημειώνοντας πως ήδη έγινε προκαταρκτική μελέτη από μουσειολόγο, τον οποίο χρηματοδότησε το Υπουργείο Γεωργίας όταν υπουργός ήταν ο Κώστας Καδής. «Θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο μουσειακών χώρων, αφού στην περιοχή θα είναι το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο, η κατοικία του πάτερ Καλλίνικου όπου υπάρχει μουσείο για το χαλούμι και κοντά είναι και ο μουσειακός χώρος του αλευρόμυλου».

