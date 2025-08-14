Μετά την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας, που βρίσκεται σε πορεία υλοποίησης, ένα δεύτερο σημαντικό έργο έρχεται στην Αθηένου, στην περιοχή όπου βρίσκονται οι γνωστές ταβέρνες.

Ο Δήμος Αθηένου ανακοίνωσε πως επιλέγηκε για συγχρηματοδότηση το έργο, σημειώνοντας πως υπήρξε σχετική ενημέρωση από την Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το έργο, που θα έχει κόστος περίπου €3 εκατ., θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Το έργο αφορά στην ανάπλαση τμήματος του δρόμου της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, (μπροστά από τις παραδοσιακές ταβέρνες) και σημαντικού τμήματος της οδού Ευαγόρου μέσα στον παραδοσιακό οικισμό. Προβλέπει, επίσης, εξωραϊσμό των όψεων αριθμού παραδοσιακών κτηρίων κατά μήκος των δρόμων αυτών.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού για τις κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται πριν το τέλος του χρόνου. Αυτές θα περιλαμβάνουν αφαίρεση της υφιστάμενης ασφάλτου και των πεζοδρομίων, κατασκευή συστήματος απορροής όμβριων υδάτων, συντήρηση του συστήματος αποχετεύσεων, επίστρωση δρόμων και πεζοδρομίων, τοποθέτηση νέου αστικού εξοπλισμού, ενίσχυση του πρασίνου και τοπιοτέχνηση.

Σ’ ότι αφορά στις προσόψεις των παραδοσιακών κτηρίων αναμένεται να γίνουν αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις για επαναφορά τους στην αρχική Μεσαορίτική τους μορφή.

«Η ανακατασκευή, βελτίωση και αναβάθμιση των δρόμων, καθώς και ο εξωραϊσμός των προσόψεων παραδοσιακών κτηρίων, θα επιτρέψει την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής, η οποία αποτελεί μέρος του πυρήνα του Δήμου και θ’ αποτελεί σημείο αναφοράς, ενώ παράλληλα, θ’ αυξηθεί η κυκλοφοριακή ασφάλεια πεζών, ποδηλατών και ΑμεΑ», σημειώνει ο Δήμος. Προσθέτει, ακόμη, πως το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση του πρασίνου, στην ποιοτική αναβάθμιση του χώρου και της περιοχής και στην προβολή και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής, πολεοδομικής, ιστορικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής αξίας της.

Σημειώνεται πως οι δρόμοι που θα εξωραϊστούν θα ενώσουν σημαντικά έργα που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια από τον Δήμο Αθηένου, όπως η ανάπλαση της Πλατείας της Βρύσης, καθώς και η αποκατάσταση της Δημοτικής Αγοράς, που λειτουργεί ως Πολυλειτουργικό Κέντρο.

Βρίσκονται, εξάλλου, σε κοντινό σημείο από την Κεντρική Πλατεία, τα έργα ανάπλασης της οποίας θα ξεκινήσουν σύντομα.

Το συγκεκριμένο έργο θα έχει κόστος €3.1 εκατ. (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει ανάπλαση της κεντρικής πλατείας εκκλησιών και των περιμετρικών δρόμων. Γύρω από τις εκκλησίες της Παναγίας της Χρυσελεούσας θα γίνει πλακόστρωτο και χώροι στάθμευσης.