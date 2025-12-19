Μπορεί οι σχεδιασμοί για δημιουργία τους να κοντεύουν10ετία και μπορεί από τις αρχές του 2021 να ανακοινώθηκε επισήμως η δημιουργία τους, πλην όμως το διάστημα που μεσολάβησε έκτοτε πέρασε χωρίς κανένα νέο για το σημαντικό αυτό περιβαλλοντικό έργο. Γεγονός που δημιουργεί απορίες και προβληματισμό σε δημότες και οργανωμένα σύνολα για τους λόγους της καθυστέρησης στην υλοποίηση των σχεδιασμών, καθώς έχει πλέον παρέλθει και το 2024.

Ο λόγος για τα δύο γραμμικά πάρκα τα οποία θα καλύπτουν τα όρια του Δήμου από όλες τις πλευρές, στην ουσία, αφού το μεν πρώτο θα ξεκινά από τα όρια των Κονιών και διαμέσου του μεγάλου αργακιού που διέρχεται από το Στάδιο Στέλιος Κυριακίδης καταλήγει στην παραλιακή περιοχή Κάτω Πάφου, το δε δεύτερο ξεκινά από την περιοχή του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου και καταλήγει στο δυτικό παραλιακό μέτωπο της Πάφου.

Ο μεγαλόπνοος σχεδιασμός υπάρχει στο τραπέζι εδώ και αρκετά χρόνια χωρίς ωστόσο πρακτικό αποτέλεσμα μέχρι τώρα, παρά την δυνατότητα συγχρηματοδότησης του από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαικής Ένωσης. Από τις αρχές του 2022 ανακοινώθηκε ότι ο σχεδιασμός και η προεργασία έχουν ολοκληρωθεί και η έναρξη των εργασιών θα ήταν θέμα λίγου χρόνου, κάτι που επί της ουσίας δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα.

Το πρώτο γραμμικό πάρκο αφορά στην περιοχή Κονιών-Παφιακού-Κάτω Πάφου, ενώ το δεύτερο εφάπτεται με τις κοινότητες Χλώρακα, Έμπα και Μεσόγη. Πρόκειται συγκεκριμένα για έκταση παραπλεύρως του αργακιού που ξεκινά από την περιοχή Μεσόγης, περνάει πίσω από το Λύκειο Αγίου Νεοφύτου, συνεχίζει παρά το 10ο Δημοτικό Σχολείο, διασχίζει τα «Διπλαρκάτζια» και την περιοχή Μουττάλλου και εκχύνεται στη θάλασσα, στην Ιστορική Ακτή «Βρέξη» της Χλώρακας.

Με την κατασκευή εκτεταμένων ποδηλατοδρόμων και πεζόδρομων, με τη διαμόρφωση μικρών πλατειών που θα αποτελούν χώρους συνάθροισης και κοινωνικών δραστηριοτήτων, δεντροφύτευση, δημιουργία γεφυριών και δημιουργία κατά μήκος του μικρών παιδότοπων, τα γραμμικά αυτά πάρκα θα αποτελούν στολίδι για τα δεδομένα της Πάφου, εκτιμούν οι τοπικοί παράγοντες.

Την ίδια στιγμή, υποστηρίζουν, θα σταματήσει η περιθωριοποίηση που επικρατεί, αντιστροφή της υφιστάμενης αρνητικής περιβαλλοντικής εικόνας και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος από αυθαίρετες επεμβάσεις ασυνείδητων.

Από το έργο θα ωφεληθούν κυρίως ο πληθυσμός των παρακείμενων αναπτυγμένων οικιστικών περιοχών όπου υπάρχουν σχολεία και προσφυγικοί οικισμοί, θα δημιουργηθεί ένα ασφαλές δίκτυο διαδρομής για ποδηλατιστές και πεζοπόρους, ενώ η σύνδεση του με το παραλιακό μέτωπο θα προσελκύσει και τουρίστες σε μια διαφορετική περιήγηση, τονίζουν. Επιπρόσθετα θα βοηθήσει στον περιορισμό και αποτροπή ρύπανσης της κοίτης με άχρηστα υλικά και σκουπίδια όπως συμβαίνει σήμερα σε πολλά σημεία.