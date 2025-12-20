Νέα σφοδρή σύγκρουση σημειώθηκε σήμερα σε δρόμο δίπλα από το Πάρκο ΟΠΑΠ, σε κεντρικό σημείο της Πάφου, με αποτέλεσμα η περιοχή να παραμείνει χωρίς ηλεκτρισμό για αρκετή ώρα, αφού ένα από τα ενεχόμενα στη σύγκρουση οχήματα απέκοψαν πάσσαλο της ΑΗΚ.

Πρόκειται για σημείο του οδικού δικτύου στο οποίο τα ατυχήματα είναι συχνά, για αυτό και λόγω της σφοδρότητας της σημερινής σύγκρουσης οι περίοικοι ξεσηκώθηκαν ζητώντας την λήψη μέτρων για να αυξηθεί η ασφάλεια στην περιοχή και η τροχαία κίνηση να διεξάγεται χωρίς κινδύνους.

Από την σύγκρουση των οχημάτων, τα αίτια της οποίας διερευνά η Τροχαία, δεν σημειώθηκαν ευτυχώς τραυματισμοί. Η εικόνα των οχημάτων ωστόσο είναι σοκαριστική και σύμφωνα με τους διαμαρτυρόμενους καταδεικνύει τον πολύ μεγάλο κίνδυνο που διατρέχουν δεκάδες πολίτες, μεταξύ αυτών πολλά μικρά παιδιά που καθημερινά αθλούνται ή παίζουν στον συγκεκριμένο χώρο άθλησης και αναψυχής.

Από την σύγκρουση των οχημάτων προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ από το ατύχημα αποκόπηκε πάσσαλος της ΑΗΚ, με αποτέλεσμα να προκληθεί διακοπή ρεύματος στην περιοχή.











