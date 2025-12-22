Το νερό ρέει και πάλι μετά από ένα ολόκληρο χρόνο, έστω και σε πολύ μικρές ακόμη ποσότητες, μέσα στο φράγμα του Μαυροκόλυμπου. Το φράγμα στην περιοχή της Πέγειας, που είναι πλέον λειτουργικά πανέτοιμο μετά τις εργασίες επιδιόρθωσης της σημαντικής βλάβης που προκάλεσε την αποστράγγιση του, άρχισε να αποθηκεύει τις πρώτες ποσότητες νερού μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που έφερε ο Byron και η κατακλυσμιαία βροχόπτωση της χθεσινής μέρας, αλλά και το πλεόνασμα από το διυλιστήριο του Ασπρόκρεμμου στην εκτός τουριστικής σεζόν περίοδο που διάγουμε πλέον.

Από τις αρχές Οκτωβρίου οι εργασίες για την επιδιόρθωση της μεγάλης βλάβης που παρουσιάστηκε τον περασμένο Ιανουάριο έχουν ολοκληρωθεί και το φράγμα πέρασε επιτυχώς όλους τους αναγκαίους εξειδικευμένους και προληπτικούς ελέγχους που ακολούθησαν ώστε να επισημοποιηθεί ότι είναι σε πλήρη λειτουργία.

Ο Μαυροκόλυμπος είναι πλέον επανασυδεδεμένος με το αρδευτικό δίκτυο της Πάφου και έτοιμος να δεχθεί τις ποσότητες νερού που θα φέρει η φετινή βροχόπτωση του υδρολογικού έτους. Το σύστημα εκκένωσης του φράγματος, που παρουσίασε την μεγάλη βλάβη και συνέτεινε στο να χαθούν όλες οι ποσότητες νερού που ήταν αποθηκευμένες, έχει πλέον αποκατασταθεί, ενώ έγιναν και οι απαραίτητες επιπρόσθετες εργασίες βελτίωσης για αποφυγή μελλοντικού προβλήματος.

Ήδη στα ημερήσια δελτία του Τμήματος Υδάτων για την πληρότητα στα φράγματα ο Μαυροκόλυμπος έχει «ξεκολλήσει» από το 0% που εμφάνιζε όλο το 2025 και πλέον ανέβηκε στο 15% της πληρότητας του. Αρμόδιοι του Τμήματος Υδάτων, αλλά και οι παράγοντες και γεωργοί της περιοχής, ευελπιστούν ότι η κατάσταση σύντομα θα βελτιωθεί σε πιο θεαματικό βαθμό με τις βροχές του επόμενου διμήνου και με την αποθήκευση νερού από το διυλιστήριο που θα περισσεύει τον χειμώνα.