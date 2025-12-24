Πλούσιο είναι το εορταστικό πρόγραμμα στην επαρχία Λάρνακας κατά τις ημέρες των γιορτών.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, δήλωσε πως «οι Άγιες αυτές ημέρες αποτελούν εφαλτήριο για να αναλογιστούμε το βαθύτερο νόημα των εορτών και να έρθουμε πιο κοντά ο ένας στον άλλο, με αγάπη, ζεστασιά».

Σημείωσε πως «ως Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, με το βλέμμα στραμμένο στους πολίτες της πόλης και της επαρχίας Λάρνακας, θέλω να ευχηθώ από καρδιάς χαρούμενα και φωτεινά Χριστούγεννα, με υγεία, ελπίδα, αισιοδοξία και ευημερία σε όλο τον κόσμο».

«Είθε η Γέννηση του Χριστού να γεμίσει τα σπίτια μας με φως και να μας υπενθυμίζει διαρκώς το μήνυμα της αγάπης, της προσφοράς και της αλληλεγγύης» κατέληξε ο κ. Χατζηχαραλάμπους.

Δήμος Λάρνακας

Ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας στέλνει Χριστουγεννιάτικες ευχές στους δημότες και φίλους της Λάρνακας. Ο κ. Βύρας αναφέρει πως «τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της αγάπης, της ελπίδας και της χαράς. Φέτος, η Λάρνακα, ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2030, αποκτά μια νέα διάσταση, γεμάτη πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δράσεις».

Ο κ. Βύρας «προσκαλεί τους πολίτες να περάσουν στη Λάρνακα τις γιορτές, να μοιραστούν τη ζεστασιά και τη μαγεία των Χριστουγέννων και να γεμίσουν τις καρδιές τους με χαρά και αισιοδοξία».

Παραμονή Χριστουγέννων και η πλατεία Ερμού θα έχει πλούσιο πρόγραμμα για ντόπιους και ξένους επισκέπτες.

Συγκεκριμένα την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου από τις 15:30 μέχρι τις 18:00 θα παρουσιαστούν οι Acoustic Live TRIPLE LUV ΑΝΝΑ ΛΟΙΖΟΥ – ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΤΣΙΑΚΟΥΠΗΣ – ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ. Από τις 18:00 μέχρι τις 19:00 Angelic Voices SILVA MAKAMIAN

Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν και το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου στην Πλατεία Ερμού από τις 15:00 μέχρι τις 17:00 με πρόγραμμα με τις Angelic Voices SILVA MAKAMIAN ενώ από τις 17:00 μέχρι 17:30 θα υπάρχει πρόγραμμα από την Σχολή Χορού ΕΛΥΣΩ και από τις 17:30 μέχρι τις 18:00 πρόγραμμα από τη Σχολή Χορού ΑΝΤΑΜΑ.

Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στην Πλατεία Ερμού από τις 16:00 μέχρι τις 18:00 θα υπάρξει πρόγραμμα από την Στέφανη Κρασά στο τραγούδι και τον Τάσο Παπαμιχαήλ στο πιάνο παρουσιάζουν ένα νοσταλγικό μουσικό ταξίδι. Από τις 18:00 μέχρι τις 18:30 το απόγευμα πρόγραμμα Μαντολινάτα Ανόρθωσης ενώ από τις 18:30 μέχρι τις 19:00πρόγραμμα από τον Πολιτιστικό Όμιλο ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ ΑΓΑΠΗΣ.

Δήμος Αραδίππου

Ο Δήμαρχος Αραδίππου, Χριστόδουλος Πάρτου, στέλνει τις πιο θερμές ευχές του: «Εύχομαι σε όλους υγεία, ψυχική γαλήνη και δημιουργία σε μια νέα χρονιά με ανθρωπιά και προοπτική. Ας κρατήσουμε ζωντανό το φως της αγάπης και της πίστης προς τον συνάνθρωπο. Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος 2026!», ανέφερε.

Στις 23 Νοεμβρίου ο Δήμος Αραδίππου φόρεσε τα γιορτινά του! Φως, μουσική, γεύσεις, χαμόγελα και αμέτρητες εκπλήξεις περίμεναν μικρούς και μεγάλους σε ένα μαγευτικό χριστουγεννιάτικο σκηνικό, στην καρδιά του Δήμου.

Το γιορτινό πνεύμα συνεχίστηκε και με τις φωταγωγήσεις των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Αραδίππου, σκορπίζοντας χαρά και αισιοδοξία σε κάθε γειτονιά.

Ο Δήμος Αραδίππου ολοκληρώνει και αυτή τη χρονιά με το καθιερωμένο πλέον Φεστιβάλ Σούπας — μια ζεστή, γευστική νότα μέσα στην κρύα νύχτα του χειμώνα.

Ο Δήμος Αραδίππου θα υποδεχθεί ντόπιους και ξένους επισκέπτες για το φεστιβάλ σούπας το Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου, από τις 18.00 μέχρι τις 20.30, στην πλατεία Αποστόλου Λουκά στην Αραδίππου.

Η βραδιά θα περιλαμβάνει γευσιγνωσία με δοκιμή διαφόρων σουπών, ζεστό κρασί και το επίσης χριστουγεννιάτικο ποτό egg nog.

Επιπλέον διασκέδαση με τα ξωτικά του Άη Βασίλη, χριστουγεννιάτικες μελωδίες, χριστουγεννιάτικο photobooth, μουσική συνοδεία με τη βιολίστρια Λία και αγορά με χριστουγεννιάτικα περίπτερα με λιχουδιές, ροφήματα κ.ά.

Δήμος Δρομολαξιάς – Μενεού

Σε δήλωσή του στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Δρομολαξίας Μενεου Κύπρος Ανδρονίκου ανέφερε πως “μέσα από τις εκδηλώσεις του Δήμου μας δημιουργούμε χριστουγεννιάτικη, εορταστική ατμόσφαιρα, μεταφέροντας μήνυμα αγάπης, αλληλεγγύης και χαράς”.

“Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα στα παιδιά μας με παιδικές και άλλες εκδηλώσεις γιατί η χαρά τους είναι και δική μας χαρά. Εκ μέρους του Δήμου εύχομαι σε όλους Καλά Χριστούγεννα και το νέο έτος να φέρει υγεία και χαρές σ’ όλο τον κόσμο, ειρήνη και απελευθέρωση στην Κύπρο μας», ανέφερε.

Οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Δρομολαξιάς–Μενεού με τίτλο «Χριστούγεννα στον Δήμο μας 2025» άρχισαν στις 7 Δεκεμβρίου και βρίσκονται σε εξέλιξη έως τις 29 Δεκεμβρίου, με ένα πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα δράσεων για μικρούς και μεγάλους.

Ο Δήμος Δρομολαξιάς-Μενεού και τα Δημοτικά Διαμερίσματα Δρομολαξιάς, Μενεού, Κιτίου, Περβολιών και Τερσεφάνου σε συνεργασία με τους Πολιτιστικούς Ομίλους «Αρχάγγελος» στο Κίτι,«Ρήγαινα» στα Περβόλια και «Τερσεφάνου» στην Τερσεφάνου, παρουσιάζουν τις Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις 2025.

Οι εκδηλώσεις είναι πολιτιστικές, μουσικές και ψυχαγωγικές, με παιδικές δραστηριότητες και εορταστικές δράσεις, δημιουργώντας κλίμα χαράς, συμμετοχής και εορταστικής ατμόσφαιρας σε όλο τον Δήμο.

Στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Δρομολαξιάς–Μενεού «Χριστούγεννα στον Δήμο μας», ολοκληρώθηκαν οι πιο κάτω δράσεις:

• Φωταγώγηση Δ.Δ. Περβολιών στις 7 Δεκεμβρίου.

• Φωταγώγηση Δ.Δ. Δρομολαξιάς-Μενεού στις 13 Δεκεμβρίου.

• Φωταγώγηση Δ.Δ. Τερσεφάνου στις 13 Δεκεμβρίου.

• Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Χωριού στο Κίτι «Το Χωριό των Αγγέλων» στις 14 Δεκεμβρίου.

• Διήμερες εορταστικές εκδηλώσεις στο Δ.Δ. Δρομολαξιάς-Μενεού (Πάρκο «Κάμειρος» Μενεού) στις 20 και 21 Δεκεμβρίου.

• Διήμερες εορταστικές εκδηλώσεις στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό Κιτίου «Το χωρίο των Αγγέλων» στις 20 και 21 Δεκεμβρίου.

• Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις Δ.Δ. Τερσεφάνου στις 21 Δεκεμβρίου.

• Παιδικό χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα στο Δ.Δ.Περβολιών στις 20 Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Δρομολαξιάς–Μενεού συνεχίζονται ως εξής:

• Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κιτίου θα συνεχίσει τις εκδηλώσεις του στις 24, 26, 27 και 28 Δεκεμβρίου.

• Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Τερσεφάνου, στις 29 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί θεατρική παράσταση, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων.

Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν στις 29 Δεκεμβρίου αφήνοντας ως παρακαταθήκη το μήνυμα της ενότητας, της αλληλεγγύης και της αισιοδοξίας ενόψει της νέας χρονιάς.

Δήμος Λευκάρων

Ο Δήμαρχος Λευκάρων, Σοφοκλής Σοφοκλέους, δήλωσε στο ΚΥΠΕ πως «η μαγεία των Χριστουγέννων να γεμίσει την καρδιά μας με φως, ελπίδα και αισιοδοξία. Ας είναι η νέα χρονιά γεμάτη όνειρα που γίνονται πραγματικότητα, αφαιρώντας τα λάθη και πολλαπλασιάζοντας την αγάπη».

«Εύχομαι το νέο έτος να φέρει ειρήνη, επιτυχία και πολλές ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες οικογενειακή θαλπωρή» κατέληξε ο κ. Σοφοκλέους.

Στον Δήμο Λευκάρων λειτουργεί Χριστουγεννιάτικο χωριό στο πλαίσιο του θεσμού του Υφυπουργείου Τουρισμού, το οποίο θα συνεχίσει να λειτουργεί με πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου.

Το σημερινό πρόγραμμα περιλάμβανε περιήγηση στα σημεία ενδιαφέροντος του χωριού με συνοδό. Επίσης, βιωματικό εργαστήρι με θέμα “Το βασίλειο των μελισσών” (Πάρκο ευχών- δίπλα από το Δημοτικό Σχολείο) παράστααση «Τα Χριστούγεννα του Γκρινιάρη» από το Σύγχρονο Παιδικό Θέατρο Σκιών (Πάρκο ευχών- δίπλα από το Δημοτικό Σχολείο) μελωδίες με σαξόφωνο (Πλατεία της εκκλησίας Τιμίου Σταυρού) και τοουσικό σχήμα «Απρόσμενοι» (αυλή Δημοτικού Σχολείου) καθώς και δραστηριότητες για παιδιά.

Αύριο ημέρα των Χριστουγέννων από τις 15:00 – 17:00 θα πραγματοποιηθεί βιωματικό εργαστήριο με θέμα “Το βασίλειο των μελισσών” (Πάρκο ευχών- δίπλα από το Δημοτικό Σχολείο) και θα υπάρχουν δραστηριότητες για παιδιά.

Δήμος Αθηένου

Ο Δήμαρχος Αθηένου Κυριάκος Καρεκλάς ανέφερε στο ΚΥΠΕ πως «τα Χριστούγεννα είναι μέρα αγάπης για όλους. Με τη γέννηση του Θεανθρώπου γεννιέται η ελπίδα και η προσδοκία μέσα μας, σκορπίζεται παντού η χαρά, φωλιάζει σε κάθε καρδιά η αγάπη. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές, υγεία, χαρές και πρόοδο, καθώς και προσωπική και οικογενειακή ευτυχία!»

«Όλοι να θυμούμαστε αυτούς που έχουν ανάγκη και να προσφέρουμε απλόχερα αυτές τις γιορτινές μέρες», σημείωσε

Ο Δήμος Αθηένου πραγματοποίησε την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου μεγάλη εκδήλωση με τίτλο Λεωφόρος των Ευχών.

Τα Χριστούγεννα, έξω από την εκκλησία, μετά τη Θεία Λειτουργία, στις 8:15 η θρησκευτική χορωδία “ΤΟ ΤΑΛΑΝΤΟ” θα πει τα κάλαντα.

Εκδηλώσεις στην Αθηένου θα πραγματοποιήσουν, σύμφωνα με τον κ. Καρεκλά, και φορείς και σωματεία.

ΚΥΠΕ