Η συνήθεια που έγινε λατρεία στην Πάφο, δεν θα μπορούσε να διακοπεί ούτε φέτος, ασχέτως καιρού. Για δεκάδες πάφιους χειμερινούς κολυμβητές, η αγαπημένη τους ενασχόληση δεν διακόπτεται ούτε την μέρα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Για τους χειμερινούς κολυμβητές Πάφου και τα Χριστούγεννα έχουν υφή υγρού στοιχείου. Γι’ αυτό και φέτος, από ενωρίς το πρωί σήμερα αρκετοί εξ αυτών καλωσόρισαν την γέννηση του Θεανθρώπου μέσα στο νερό, ευνοημένοι αυτό το πρωινό και από την βελτίωση των καιρικών συνθηκών αφού το ξημέρωμα αυτό βρήκε την Πάφο με καθαρό ουρανό και χωρίς ανέμους, σε αντίθεση με τις προηγούμενες ημέρες.

Οι χειμερινοί κολυμβητές, όπως πράττουν κάθε Χριστούγεννα εδώ και πολλά χρόνια, αντάλλαξαν ευχές εντός των Δημοτικών Μπάνιων Κάτω Πάφου και στη συνέχεια απόλαυσαν το καθιερωμένο γιορτινό τραπέζι τους, δίπλα στο κύμα.

Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες των προηγούμενων ημερών και οι προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων για νέα επιδείνωση εντός της σημερινής ημέρας, δεν είναι ικανά στοιχεία για να τους αποτρέψουν από την απόλαυση της χειμερινής θάλασσας και την ξεχωριστή αυτή ημέρα.