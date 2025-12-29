Μετά κόπων, βασάνων και έντονων προσπαθειών χρόνων, η πολυπόθητη αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων πέρασε το χρόνο που φεύγει από την Βουλή. Στην Πάφο πανηγυρίζεται δεόντως η εξέλιξη, αφού ουσιαστικά η διαδικασία αφορούσε πρωτίστως το δικό της νοσοκομείο με στόχο να αυτονομηθεί πλέον από την Λεμεσό, όπου υπαγόταν διοικητικά όλα αυτά τα χρόνια.

Μήνες ωστόσο μετά την πολιτική απόφαση, η πρακτική αυτονόμηση του νοσοκομείου της Πάφου από την Λεμεσό παραμένει ακόμη επί χάρτου. Ήδη το θέμα τέθηκε την επομένη των Χριστουγέννων προς το νέο Υπουργό Υγείας, κατά την αιφνίδια επίσκεψη του στο Νοσοκομείο Πάφου για να δει την κατάσταση που επικρατεί. Μιλώντας στον «Φ» ο βουλευτής Χρύσανθος Σαββίδης, ο οποίος έφερε το θέμα στη Βουλή, τόνισε ότι ζητήθηκε από το Νεόφυτο Χαραλαμπίδη να παρέμβει προς τον ΟΚΥπΥ για την επίσπευση των διαδικασιών προκήρυξης της θέσης του Εκτελεστικού Διευθυντή του Νοσοκομείου, εξέλιξη που είναι η βασική για να γίνει πραγματικότητα η αυτονόμηση.

Η πρόσληψη Εκτελεστικού Διευθυντή και η συνακόλουθη αυτονόμηση στην πράξη, επεσήμανε, θα σημάνει ότι πλέον η Πάφος θα εκπροσωπείται ως αυτόνομη οντότητα στο Συμβούλιο του ΟΚΥπΥ, πράγμα που σήμερα δεν γίνεται, αλλά και ότι θα έχει δικό της προυπολογισμό για τα θέματα της δημόσιας υγείας, κάτι που επίσης μέχρι τώρα δεν γίνεται, αλλά εντάσσεται στη δικαιοδοσία της Λεμεσού.

Ευελπιστούμε, είπε ο κ. Σαββίδης, ότι ο νέος υπουργός θα δει ζεστά το θέμα της πρακτικής υλοποίησης της απόφασης γι’ αυτονόμηση των νοσηλευτηρίων.