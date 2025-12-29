Κάτι παραπάνω από ικανοποιητικά είναι τα δεδομένα της περιόδου αυτής για τις επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα στην Πάφο. Η τουριστική ροή προς την Πάφο από το εξωτερικό κυλά με ρυθμούς ικανοποιητικούς, τονίζουν εκπρόσωποι του κλάδου, ενώ επιπρόσθετα φαίνεται ότι και η έλευση κυπρίων παραθεριστών στην επαρχία συνεχίζει την ανοδική τάση των τελευταίων ετών.

Εκπρόσωποι ξενοδοχειακών μονάδων και επιχειρήσεων εστίασης δήλωσαν σήμερα στον «Φ» ότι το κύμα των επισκεπτών τις μέρες αυτές είναι πολύ ικανοποιητικό για τα χειμερινά δεδομένα, λόγω των εορτών, και συνιστά ένα καλό μπόνους για τους συγκεκριμένους κλάδους, μετά την φυσιολογική κάμψη που θα ακολουθήσει την Πρωτοχρονιά και εν αναμονή της έναρξης των πρώτων αφίξεων της νέας τουριστικής περιόδου.

Τουριστικά καταλύματα όλων των ειδών και οικονομικών βαλαντίων παρουσιάζουν αρκετή κίνηση και πληρότητες τις μέρες των Χριστουγέννων, ανέφεραν, ενώ ακόμη μεγαλύτερη είναι η κίνηση στους χώρους εστίασης από τους πολλούς συμπατριώτες μας που επιλέγουν διήμερες ή τριήμερες αποδράσεις στην πόλη της Αφροδίτης.