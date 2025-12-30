Με την παραδοσιακή λαμπρότητα και επισημότητα θα εορταστούν στην Πάφο τα Άγια Θεοφάνια. Στον καθιερωμένο επίσημο εορτασμό που πραγματοποιείται εκ περιτροπής στις παραλιακές πόλεις της ελεύθερης Κύπρου και ο οποίος φέτος θα γίνει στην Πάφο, θα παραστούν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, Γεώργιος.

Επίκεντρο του εορτασμού θα είναι ο Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων, όπου ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος θα προστεί της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας και θα τελέσει τον Μέγα Αγιασμό των Θεοφανίων. Ακολούθως, θα σχηματιστεί η καθιερωμένη πομπή η οποία θα καταλήξει στο Λιμανάκι Πάφου, όπου ο Μακαριώτατος θα προστεί της τελετής της κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού.

Την πομπή θα συνοδεύει η Φιλαρμονική της Αστυνομίας Κύπρου,ενώ η Φιλαρμονική της Εθνικής Φρουράς θα αποδώσει τιμές στον προαύλιο χώρο του Ναού και στο Λιμανάκι. Η πομπή θα διέλθει από τις οδούς Αγαπήνορος, Ικάρου, Κωνσταντίας, Θεοσκεπάστης και Αλκμήνης και μέσω των Λεωφόρων Ποσειδώνος και Αποστόλου Παύλου θα καταλήξει στην προβλήτα στο Λιμανάκι.

Η τροχαία κίνηση θα διακόπτεται σε κάθε δρόμο πριν από την άφιξη της πομπής και θα επαναρχίζει μετά τη διέλευσή της. Για τη στάθμευση των οχημάτων θα είναι διαθέσιμοι οι εξής χώροι: περίβολος του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων, γήπεδο του 6ου Δημοτικού Σχολείου, Χώρος Στάθμευσης Αρχαιολογικού Πάρκου και χώρος πίσω από τα κτήρια της Αρχής Λιμένων Κύπρου.