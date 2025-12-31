Μπορεί η κίνηση στην αγορά τις μέρες αυτές να είναι πολύ αυξημένη στην Πάφο, ωστόσο αυτό δεν μεταφράζεται και σε αντίστοιχες κρατήσεις στα κέντρα αναψυχής. Αυτό τονίζει με δηλώσεις του στον «Φ» ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κέντρων Αναψυχής Πάφου, Αντιδήμαρχος Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου, εκφράζοντας την άποψη ότι η συσσωρευμένη λήψη φορολογιών από τους πολίτες τις μέρες αυτές συντείνει στο να είναι κουμπωμένος ο πολύς κόσμος για έξοδα πέραν των απολύτως αναγκαίων.

Ο πρόεδρος του κλάδου χαρακτηρίζει την φετινή κίνηση των ημερών ως χαμηλότερη από την αντίστοιχη περυσινή, επισημαίνοντας ότι τόσο ο εγχώριος τουρισμός, όσο και οι ξένοι τουρίστες ήταν αισθητά περισσότεροι στα κέντρα αναψυχής την περυσινή περίοδο πριν τις μέρες των γιορτών.

Αντιθέτως φέτος, τονίζει ο κ. Ονησιφόρου, δεν παρατηρείται στα κέντρα αναψυχής ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκρατήσεων ούτε καν για τις ημέρες αιχμής στον κλάδο, όπως οι νύχτες της παραμονής Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς ή η ημέρα της Πρωτοχρονιάς, σε αντίθεση με την κίνηση στα καταστήματα του εμπορίου όπως τα είδη ένδυσης και υπόδησης ή των ηλεκτρονικών προιόντων που εκτοξεύθηκαν.

Είναι φανερό, καταλήγει ο πρόεδρος του ΣΙΚΑΠ, ότι κυριαρχεί έντονα φέτος η τάση για τον εορτασμό στο σπίτι του καθενός όσον αφορά στο φαγητό. Κάτι που υπάρχει πάντοτε, αλλά που φέτος είναι ιδιαίτερα έντονο, αναφέρει. Πλέον η ελπίδα μας εναποτίθεται στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.