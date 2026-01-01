Με ένα ξεχωριστό τρόπο γιόρτασαν και φέτος οι Χειμερινοί Κολυμβητές Πάφου τον ερχομό του νέου χρόνου: Οι ευχές για ένα καλό νέο έτος, τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα, το χριστουγεννιάτικο δέντρο και οι αμφιέσεις με τα στολίδια των ημερών, εμφανίσθηκαν από το πρωί μέσα στο νερό, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό στη θάλασσα των Δημοτικών Μπάνιων Κάτω Πάφου.

Δεκάδες χειμερινοί κολυμβητές παρέστησαν, μετά τον χριστουγεννιάτικο, και στον πρωτοχρονιάτικο γιορτασμό εντός της θάλασσας, παρά το ότι, σε αντίθεση με τα Χριστούγεννα, η σημερινή μέρα ξεκίνησε με πιο έντονα καιρικά φαινόμενα. Ακολούθησε το πρωτοχρονιάτικο γλέντι, στο οποίο προσφέρθηκαν πλούσια γιορτινά εδέσματα, άφθονο ποτό και μουσική.

Οι χειμερινοί κολυμβητές έκοψαν για μια ακόμη χρονιά την βασιλόπιτα τους και ανανέωσαν το γιορτινό τους ραντεβού τα Χριστούγεννα του 2026 και την Πρωτοχρονιά του 2027.

Μέχρι τότε βεβαίως, το ραντεβού τους θα είναι καθημερινό για το καθιερωμένο πρωινό μπανάκι, βρέξει χιονίσει.