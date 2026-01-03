Κομβικό για το μέλλον της Λάρνακας θα είναι το 2026 σ’ ό,τι αφορά στην εκτέλεση και τη δρομολόγηση μεγάλων έργων, τα οποία θ’ αλλάξουν την εικόνα αρκετών περιοχών. Οκτώ έργα άνω των €66 εκατ. βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ άλλα τέσσερα που ξεπερνούν τα €35 εκατ. αναμένεται να ξεκινήσουν μέχρι το τέλος του τρέχοντος χρόνου.

Οι υπηρεσίες του Δήμου Λάρνακας θα έχουν ιδιαίτερα δύσκολο έργο αυτή τη χρονιά, αφού καλούνται να τρέξουν και τη διαδικασία ωρίμανσης άλλων 25 σημαντικότατων έργων, που θα ξεπεράσουν τα €100 εκατ. με ορίζοντα το 2030, όπου η ανανεωμένη πόλη θα καταστεί Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Τελειώνουν 4 έργα €32,3 εκατ.

Ανάπλαση Παττίχειου Πάρκου: Το πολυσυζητημένο έργο των €6,7 εκατ., αναμένεται να παραδοθεί τον Απρίλιο. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη δημιουργία κυκλικής υπερυψωμένης πεζογέφυρας, βοτανικό κήπο, πάρκο σκύλων, ανοικτό γυμναστήριο με θέα την Αλυκή, εστιατόριο με παιχνιδότοπο και νέες διαδρομές περιπάτου.

Δρόμος Λάρνακας – Δεκέλειας: Με πάνω από έναν χρόνο καθυστέρηση αναμένεται να παραδοθεί το έργο της Γ΄ φάσης του παραλιακού δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας, που θα κοστίσει €17,6 εκατ.Τα έργα ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2022 και η τελευταία ενημέρωση από το Τμήμα Δημοσίων Έργων είναι πως ο δρόμος θα παραδοθεί αρχές Απρίλιου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα δημιουργηθεί οδικό δίκτυο περίπου 3,5χλμ., που θα περιλαμβάνει τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, πεζοδρόμια και ποδηλατοδρόμους.

Εξωραϊσμός αντιπλημμυρικών καναλιών στα Λιβάδια (Α΄ φάση): Μέχρι την άνοιξη αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο, το κόστος του οποίου ξεπερνά τα €3 εκατ.Στόχος του είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση των Λιβαδιών, καθώς και η αναβάθμιση της περιοχής από τον ιερό ναό Αγίου Σάββα προς τη λεωφ. Δημήτρη Χριστόφια.

Ανάπλαση πλατειών Αλκής και Ακρόπολης: Το πρώτο από τα δύο μεγάλα έργα που μεταμορφώνουν το κέντρο της Λάρνακας αναμένεται να παραδοθεί τον Ιούλιο του 2026. Το κόστος του αγγίζει τα €5 εκατ. και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ. Ήδη, έχει ολοκληρωθεί η ανάπλαση της πλατείας Αλκής και τα έργα συνεχίζονται στη λεωφόρο Γρ. Αυξεντίου.

Θα τρέχουν τέσσερα έργα €34 εκατ.

Ανάπλαση εμπορικού Κέντρου (ΑμεΑ 2): Το έργο που ταλαιπώρησε όσο κανένα τους καταστηματάρχες του εμπορικού κέντρου θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και σύμφωνα με τον νέο προγραμματισμό θα ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2027. Τα καλά νέα για τους ιδιοκτήτες καταστημάτων, εάν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, είναι πως τα έργα που επηρεάζουν τη λειτουργία τους (μέχρι το «Atrium Zenon»), θα ολοκληρωθούν τον Νοέμβριο του 2026. Μέχρι στιγμής, έχει ολοκληρωθεί η πλακόστρωση στην οδό Ερμού και σε κάθετους της δρόμους. Το έργο θα κοστίσει περίπου €8 εκατ.

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ): Έχουν ξεκινήσει και τα δύο έργα που εντάσσονται στο ΣΒΑΚ Λάρνακας και αγγίζουν τα €23 εκατ. Το πρώτο αφορά στηδημιουργία δύο σταθμών στάθμευσης και μετεπιβίβασης στο Καλό Χωριό και την Αραδίππου. Το δεύτερο φιλοδοξεί ν’ αλλάξει τον τρόπο διακίνησης σχεδόν σε όλες τις κύριες οδικές αρτηρίες της πόλης της Λάρνακας, με τη δημιουργία ποδηλατολωρίδων και λεωφορειολωρίδων. Τα δύο έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2027.

Ανάπλαση λεωφ. Μακαρίου στα Λιβάδια: Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος του 2027 με κόστος €3 εκατ. (πλέον ΦΠΑ). Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ανάπλαση μέρους του πυρήνα του δημοτικού διαμερίσματος, δημιουργία χώρων στάθμευσης, ενίσχυση του πρασίνου και δημιουργία σιντριβανιού.

Ξεκινούν τέσσερα έργα €35,3 εκατ.

Ανέγερση πανεπιστημιακής σχολής του ΤΕΠΑΚ: Η εξασφάλιση χρηματοδότησης, μέσω πόρων που θα αντληθούν από δανειοδότηση της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ανοίγει τον δρόμο για την ανέγερση του κτηρίου της Σχολής Θαλασσίων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το έργο θα κοστίσει €16 εκατ. και αναμένεται να ξεκινήσει πριν το τέλος του έτους στο Μακένζι, με στόχο η σχολή να προσφέρει τα πρώτα μαθήματα το φθινόπωρο του 2028.

Ανάπλαση ενορίας Αγίου Ιωάννη: Αυτή θα είναι τελικά η χρονιά της ανάπλασης της παραδοσιακής ενορίας του Άη Γιάννη, που βρισκόταν στον πάγο για πάνω από μία δεκαετία, κυρίως λόγω της εύρεσης αρχαιοτήτων κατά τις εργασίες για το αποχετευτικό. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το πρώτο εξάμηνο του 2026 και θα έχουν κόστος €6,8 εκατ. (πλέον ΦΠΑ). Τα σχέδια περιλαμβάνουν έργα σ’ ολόκληρη τη συνοικία, που καταλαμβάνει έκταση περίπου 23.000τ.μ.

Νέο Δημοτικό Μέγαρο Λάρνακας: Αν και υπάρχει ακόμη ερωτηματικό, αφού κάποιοι εντός του δημοτικού συμβουλίου θεωρούν το έργο ανάπλασης του παλαιού νοσοκομείου μη βιώσιμο (δημοτική ομάδα ΔΗΣΥ), ο δήμαρχος Ανδρέας Βύρας, εξέφρασε αισιοδοξία πως αυτό θα ξεκινήσει εντός του έτους. Το έργο, που αναμένεται να κοστίσει περίπου €9 εκατ., μετρά καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα δύο χρόνια, οι οποίες προκλήθηκαν από τις χρονοβόρες διαδικασίες απομάκρυνσης των υπηρεσιών υγείας του ΟΚΥπΥ.

Ανάπλαση πυρήνα Ορόκλινης: Τους επόμενους μήνες θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση ανάπλασης του πυρήνα της Ορόκλινης, που εκτιμήθηκε στα €3,5 εκατ. Το έργο θα καλύψει την παραδοσιακή γειτονιά, στην οποία θα γίνουν πλακοστρώσεις, καθώς και εργασίες για το αποχετευτικό.

Στο πλάνο ακόμα 25 έργα άνω των €100 εκατ.

Η νέα προγραμματική περίοδος για άντληση κονδυλίων από τα ευρωπαϊκά ταμεία, καθώς και η ιστορική επιτυχία της Λάρνακας που έλαβε το χρίσμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2030 βάζουν στο πλάνο του δήμου πολλά άλλα έργα, η ωρίμανση των οποίων θα ξεκινήσει φέτος.

Για το Λάρνακα 2030, όπως ανέδειξε σε πρόσφατο ρεπορτάζ του ο «Φ», προγραμματίζονται 4 έργα που θα κοστίσουν πάνω από €40 εκατ. και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το 2029. Το πρώτο είναι το εμβληματικό Κέντρο Τεχνών που θ’ ανεγερθεί στην περιοχή των πρώην διυλιστηρίων και το οποίο έχει προκαταρκτική εκτίμηση κόστους τα €30 εκατ. Τα άλλα τρία αφορούν σε ανακατασκευή του κινηματογράφου REX, που θα μετατραπεί σε Κέντρο Κινηματογράφου (€4,5 εκατ.), στην ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου (€2,5 εκατ.) και στη στατική αναβάθμιση του Θεάτρου Σκάλα (€3,5 εκατ.).

Πολύ σημαντικό θεωρείται και το έργο κατασκευής Ναυτικού Ομίλου Λάρνακας που αποτελεί εξαγγελία της κυβέρνησης και έχει προκαταρκτική εκτίμηση κόστους τα €30 εκατ. Εντός του έτους αναμένεται να τρέξει ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το έργο.

Τα πιο σημαντικά από τα υπόλοιπα έργα που προγραμματίζονται στην πόλη είναι η βελτίωση οδών γύρω από το Πάρκο Καλλιτεχνών, η αναβάθμιση της Λαϊκής Γειτονιάς, η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της ακτής Μακένζι, η ανακατασκευή των λεωφόρων Γρίβα Διγενή/ Γρηγόρη Αυξεντίου, η ανέγερση φοιτητικών εστιών και η προώθηση της ανέγερσης κοινωνικών κατοικιών. Για τα Λιβάδια, στο πλάνο βρίσκεται η ανακατασκευή των λεωφόρων Παναγούλη και Ανδρέα Μουζάκη και το Περιβαλλοντικό Πάρκο. Στην Ορόκλινη, εξάλλου, προγραμματίζονται η κατασκευή ανοικτού αμφιθεάτρου, καθώς και επέκταση του παραλιακού πεζόδρομου.