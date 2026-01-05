Η υλοποίηση του μεγάλου έργου της δημιουργίας μιας σύγχρονης λεωφόρου τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας από τους Τάφους των Βασιλέων στην Κάτω Πάφο μέχρι τον Κόλπο των Κοραλλίων στην Πέγεια, είναι το μεγάλο στοίχημα των τοπικών αρχών με την έλευση του 2026. Kυβερνητικά τμήματα, μελετητές και τοπικές αρχές έχουν αρχίσει πλέον συντονισμένα τις διεργασίες για να καταστεί εφικτό ένα έργο μείζονος σημασίας που είναι στα χαρτιά εδώ και πολλά χρόνια.

Στόχος είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης λεωφόρου τετραπλής όδευσης, η οποία να ανταποκρίνεται σε όλα τα σύγχρονα πρότυπα ασφάλειας και εξυπηρέτησης των πολιτών. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν ήδη τον χρόνο που πέρασε δύο συσκέψεις, η πρώτη στο Υπουργείο Μεταφορών και η δεύτερη, στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ακάμα, με στόχο τον συντονισμό των κρατικών υπηρεσιών και των μελετητών του έργου.

Η αναβάθμιση της εν λόγω οδικής αρτηρίας και η δημιουργία, ουσιαστικά μιας λεωφόρου τετραπλής όδευσης, έχει μείζονα σημασία για όλη την χαμηλή περιοχή Πάφου, τόνισε στον «Φ» ο Δήμαρχος Ακάμα, Μαρίνος Λάμπρου, δεδομένου ότι πρόκειται για παράλια έκταση στην οποία συγκεντρώνεται ουσιαστικά σχεδόν το 40% των τουριστικών καταλυμάτων της επαρχίας.

Παρόλα αυτά μέχρι τώρα, επεσήμανε, η υφιστάμενη οδική αρτηρία δεν παρέχει ιδεώδη επίπεδα ασφαλείας για αυτοκινητιστές, ποδηλάτες και πεζούς, ενώ σε πολλά σημεία της δεν έχει καν φωτισμό και πεζοδρόμια.

Ο στόχος που έχει τεθεί είναι να αρχίσει να κατασκευάζεται το έργο εντός του 2026, τόνισε ο κ. Λάμπρου, εκφράζοντας τη βούληση του Δήμου Ακάμα να συνδράμει από την πλευρά του όπως μπορεί για την ταχύτερη υλοποίηση του μεγάλου έργου.