Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες για ολοκλήρωση του Πολυλειτουργικού Πάρκου Αγίας Νάπας, το οποίο θα συνδέσει το δυτικό με το ανατολικό μέρος της τουριστικής περιοχής. Πρόκειται για ένα έργο της τάξης των €5 εκατ., το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής ΘΑλΕΙΑ 2021 – 2027 και αναμένεται να παραδοθεί τον Σεπτέμβριο, όπως ανέφερε στον «Φ» ο δήμαρχος, Χρίστος Ζαννέτου.

Το πάρκο θα καταλαμβάνει έκταση 34.000 τ.μ. και ο σχεδιασμός του περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου πεζόδρομων σπειροειδούς μορφής, κατά μήκος του οποίου θα δημιουργηθούν υποδομές και χώροι για πολλαπλές δραστηριότητες και χρήσεις. Στο πάρκο θα υπάρχει κεντρική πλατεία με τεχνητή λίμνη, βοτανικός κήπος, παιδότοπος, εκδρομικός χώρος με στεγασμένα κιόσκια και καντίνα, ενώ θα δημιουργηθεί και παρατηρητήριο στο ψηλότερο σημείο για να έχουν οι επισκέπτες πανοραμική θέα προς την Αγία Νάπα και τη θάλασσα. Επιπρόσθετα, ένας από τους χώρους του πάρκου θα λειτουργεί ως υπαίθρια αγορά για την πώληση τοπικών προϊόντων. Μια πεζογέφυρα θα συνδέει την είσοδο προς τον κύριο χώρο του πάρκου, στο οποίο θα δημιουργηθούν 50 χώροι στάθμευσης, καθώς και κτήρια διευκολύνσεων για το κοινό. «Είναι ένα ξεχωριστό έργο που θ’ αποτελέσει σημείο αναφοράς και θα προσδώσει επιπρόσθετη αξία στον προορισμό μας. Θ’ αναβαθμίσει σημαντικά την περιοχή επειδή βρίσκεται στο δυτικότερο άκρο, όπου έγινε και αναβάθμιση της οδού Τεύκρου Ανθία», ανέφερε ο κ. Ζαννέτου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται εν τω μεταξύ και το έργο κατασκευής ανοικτού αμφιθεάτρου στο δημοτικό διαμέρισμα Αυγόρου, το οποίο θα έχει κόστος περίπου €2.5 εκατ. Το έργο ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο και αναμένεται να παραδοθεί την άνοιξη του 2027. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον δήμαρχο Αγίας Νάπας, σε περίπου δύο μήνες θα ολοκληρωθούν αναβαθμίσεις παιδότοπων και πλατειών στο Λιοπέτρι, το Δάσος Άχνας και το Αυγόρου, που θα κοστίσουν συνολικά €600.000. Τέλος, εντός του έτους θα γίνουν ασφαλτοστρώσεις σε δημοτικά διαμερίσματα με προϋπολογισμό €1.1 εκατ.