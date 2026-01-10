Αυξημένη είναι από νωρίς το Σάββατο η προσέλευση του κοινού στο Τρόοδος, με πολλούς επισκέπτες να εκμεταλλεύονται το χειμερινό σκηνικό και τις χιονοπτώσεις στα ψηλότερα σημεία, παρά τις απαιτητικές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Η μεγαλύτερη συσσώρευση χιονιού εντοπίζεται κυρίως στα ψηλότερα σημεία και στην κορυφή του Τροόδους, ενώ χιόνι έχει καλύψει και την πλατεία, δίνοντας μια ξεχωριστή εικόνα στο τοπίο.

Το σκηνικό συμπληρώνεται από ομίχλη, που κατά διαστήματα περιορίζει την ορατότητα, καθώς και από ελαφριά βροχόπτωση.

Σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας ανέφερε ότι παρά τα φαινόμενα, η παρουσία του κόσμου είναι αισθητή, ενώ σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί οποιαδήποτε προβλήματα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Αστυνομίας, το οδικό δίκτυο παραμένει ανοικτό, χωρίς να έχουν σχηματιστεί παγετοί.

«Η κατάσταση στους δρόμους είναι διαχειρίσιμη και δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήματα. Ωστόσο, λόγω της ομίχλης και του βρεγμένου οδοστρώματος, απαιτείται αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς», είπε.

Εξήγησε πως η χαμηλή ορατότητα, αλλά και η ολισθηρότητα καθιστούν αναγκαία την προσεκτική οδήγηση, με χαμηλές ταχύτητες και τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας.

Διαβεβαίωσε ότι η Αστυνομία θα βρίσκεται σε συνεχή επιφυλακή, παρακολουθώντας την κατάσταση, η οποία προς το παρόν «παραμένει πλήρως υπό έλεγχο».

Στο μεταξύ εντυπωσιακές εικόνες από το κάτασπρο και ομιχλώδες σκηνικό στο Τρόοδος κάνουν τον γύρω του διαδικτύου.

Πρωινές εικόνες από το χιονισμένο Τρόοδος δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο kitasweather όπως και άλλοι χρήστες.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ