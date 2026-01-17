Άρχισαν οι διεργασίες, μεταξύ των οποίων η στελέχωση του οργανισμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Λάρνακα 2030», αλλά και η γνωριμία με καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν, όταν η πόλη θα φιλοξενήσει τον θεσμό της πολιτιστικής πρωτεύουσας.

Η Κέλλυ Διαπούλη, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Λάρνακα 2030 ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι «μετά τον ορισμό της Λάρνακας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2030, θα πρέπει το Υφυπουργείο Πολιτισμού επίσημα να ορίσει την Λάρνακα ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, αφού η απόφαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων είναι γνωμοδοτική. Το Υφυπουργείο υιοθετεί φυσικά αυτή τη γνωμοδότηση και ορίζει, βάση τυπικής διαδικασίας, τη Λάρνακα ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, ενημερώνοντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτή του την απόφαση».

Άρα συνέχισε «τυπικά από τη στιγμή που γίνει ο συγκεκριμένος ορισμός από το Υφυπουργείο Πολιτισμού, η Λάρνακα θα είναι πλέον Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2030. Στη συνέχεια θα ξεκινήσουν όλα τα διαδικαστικά ζητήματα τα οποία θα διαρκέσουν το πρώτο διάστημα και σχετίζονται με το στήσιμο της εταιρείας, αφού από τα 4 άτομα που υπήρχαν μέχρι σήμερα, θα πρέπει να υπάρχει προσωπικό το οποίο να μπορεί να διαχειριστεί ένα έργο 27 ύψους εκατομμυρίων».

Όπως είπε η κα. Διαπούλη «έχουμε έχει κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα προς αυτή την κατεύθυνση. Ηδη υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση που λήγει στις 30 Ιανουαρίου, για την πρόσληψη του Γενικού Διευθυντή και του Υπεύθυνου Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ» ανέφερε και σημείωσε πως «στόχος είναι μέσα στο πρώτο τρίμηνο, δηλαδή μέχρι τον Μάρτιο να έχουν στελεχωθεί οι βασικές θέσεις εταιρείας».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε πως «θα ακολουθήσει η στελέχωση της καλλιτεχνικής ομάδας και ουσιαστικά ο πρώτος χρόνος μετά την ανακήρυξη της Λάρνακας ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2030, θα περιλαμβάνει κυρίως διαδικαστικά και οργανωτικά ζητήματα ώστε να γίνει κατορθωτή η εξασφάλιση της χρηματοδότησης».

Συγκεκριμένα συνέχισε «το Υφυπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ήδη πως θα δώσει 10 εκατομμύρια ευρώ στην Πολιτιστική Πρωτεύουσα, ωστόσο πως ακριβώς θα γίνονται οι εκταμιεύσεις, πότε θα λαμβάνονται τα χρήματα και με ποιους όρους, είναι θέματα που θα συμφωνηθούν και θα οριστικοποιηθούν τώρα ώστε να αρχίσει να λειτουργεί η εταιρεία και στη συνέχεια να ξεκινήσει το καλλιτεχνικό έργο».

Σε ερώτηση κατά πόσον ευρωπαϊκοί φορείς θα δώσουν χρήματα για το Λάρνακα 2030, η κα. Διαπούλη απάντησε ότι «στις πολιτιστικές πρωτεύουσες ο διαθέσιμος προϋπολογισμός έρχεται από εθνικούς πόρους. Η Ευρώπη δίνει στο τέλος της διαδικασίας ενάμιση εκατομμύριο ευρώ» είπε και σημείωσε πώς «τα χρήματα έχουν δηλωθεί στο φάκελο που υποβλήθηκε από το Λάρνακα 2030, όπου υπάρχουν οι αρμόδιοι φορείς με το ποσό που θα συμβάλουν».

Συγκεκριμένα, συνέχισε «ο Δήμος Λάρνακας θα δώσει 7,5 εκατομμύρια ευρώ, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας 2 εκατομμύρια, περίπου 3,5 εκατομμύρια υπολογίζεται ότι θα ληφθούν από χορηγίες, ενώ άλλα 2 εκατομμύρια θα αντλήσουμε μέσα από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα, δηλαδή υποβάλλοντας αιτήσεις χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκά προγράμματα».

Ηδη, συνέχισε «έχουμε κερδίσει από την προηγούμενη χρονιά, χρήματα από δύο ευρωπαϊκά προγράμματα και μέσα στο τρέχoν έτος, θα έχουμε ορισμένες καλλιτεχνικές δράσεις. Έχουμε χρηματοδοτηθεί από ένα έργο που αφορά την κοινωνική τέχνη, δηλαδή έξι καλλιτέχνες από το εξωτερικό θα φτάσουν στην Κύπρο, θα παραμείνουν για ένα μήνα και θα δουλέψουν με τους ανθρώπους που διαμένουν στους Συνοικισμούς Τσιακκιλερό και Αγιοι Ανάργυροι».

Ουσιαστικά, σημείωσε «μέσα από αυτές τις συναντήσεις αυτών των καλλιτεχνών με τους κατοίκους των Συνοικισμών, θα δημιουργηθούν έργα τα οποία θα αποτελέσουν μέρος ενός Φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο».

Πρόσθεσε ακόμα ότι «η Λάρνακα 2030 θα λάβει επίσης χρηματοδότηση από ένα άλλο πρόγραμμα στο οποίο είναι μέλος, όπως και όλες οι υποψήφιες πόλεις αλλά και οι πόλεις που στο παρελθόν έλαβαν τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Συγκεκριμένα μεταξύ 6 – 8 Μαΐου, κοντά στην Ημέρα της Ευρώπης, θα φιλοξενήσουμε ένα μεγάλο Ευρωπαϊκό Συνέδριο στο οποίο θα συμμετέχουν πάνω από 100 σύνεδροι – εκπρόσωποι από όλες αυτές τις χώρες της Ευρώπης».

Όπως είπε η κα. Διαπούλη «ακόμα υπάρχει ένα άλλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, που γίνεται σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Κινητικότητα των καλλιτεχνών. Συγκεκριμένα θα γίνει ένα συνέδριο με εκπροσώπους από το χώρο του πολιτισμού από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, που θα εστιάσει στα δικαιώματα των καλλιτεχνών, στο πώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερες τις συνθήκες εργασίας για τους καλλιτέχνες και με ιδιαίτερη έμφαση και πρόβλεψη για τους καλλιτέχνες που είναι σε κίνδυνο, για τους καλλιτέχνες που είναι στην εξορία και για τους διωκόμενους καλλιτέχνες».

Σε άλλη ερώτηση η Κέλλυ Διαπούλη απάντησε πως «σύντομα θα γίνει ένα μεγάλο πάρτι για να γιορτάσουμε και επίσημα την επιτυχία μας, στο οποίο θα προσκληθούν όλοι οι καλλιτέχνες που έχουν δουλέψει για το Λάρνακα 2030. Θα προσκληθούν τόσο οι μουσικοί όσο και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες για να γιορτάσουμε την επιτυχία μας» είπε.

Γύρω στον Απρίλιο συνέχισε «θα προσκαλέσουμε όλους τους καλλιτέχνες της πόλης και επαρχίας και πολιτιστικούς φορείς που εμπλέκονται στο Λάρνακα 2030 αλλά και καλλιτέχνες που θέλουν να εμπλακούν, για να παρουσιάσουμε και να εξηγήσουμε το πρόγραμμα, να γνωρίσουν, να διασυνδεθούν με άλλους καλλιτέχνες και φορείς από την Ευρώπη, ενώ θα τους εξηγηθεί πως μπορούν να λάβουν μέρος. Μέσα από αυτή την διαδικασία θα προκύψουν τα έργα που θα παρουσιαστούν το 2030».

ΚΥΠΕ