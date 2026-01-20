Συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά στο Διοικητήριο της Λεμεσού πραγματοποιεί το απόγευμα η κουρδική κοινότητα της Κύπρου, με αφορμή τις επιθέσεις τζιχαντιστών του συριακού καθεστώτος αλ-Τζολάνι στη βορειοανατολική Συρία. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 18:30 μπροστά στο διοικητήριο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, παρά τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων και της Συριακής Μεταβατικής Κυβέρνησης, συμμορίες που πρόσκεινται στο καθεστώς και υποστηρίζονται από την Τουρκία, πολιορκούν το Κομπάνι της Ροζιάβα από το πρωί της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου. Το Κομπάνι είναι το δυτικό άκρο της Ροζιάβα, δηλαδή της περιοχής που ελέγχει η Αυτόνομη Διοίκηση της Βόρειας και Ανατολικής Συρίας.

Η κατάσταση είναι κρίσιμη, καθώς αν σπάσει το μέτωπο των Κούρδων μαχητών, που ανήκουν στις Δυνάμεις Προστασίας του Λαού (YPG) και τις Δυνάμεις Προστασίας των Γυναικών (YPJ), οι τζιχαντιστές θα διαπράξουν δολοφονίες αμάχων, όπως έκαναν στο Χαλέπι και στις περιοχές Σεΐχ Μακσούντ και Ασραφίγιε, τις προηγούμενες μέρες.

Εθελοντές από όλες τις γωνιές του Κουρδιστάν, φτάνουν στο Κομπάνι με κίνδυνο της ζωής τους και υπό την απειλή του τουρκικού στρατού που παρακολουθεί την κατάσταση.

Οι Κούρδοι καλούν την Κυπριακή Δημοκρατία, που ανέλαβε την προεδρία της ΕΕ αυτό το εξάμηνο, να υψώσει φωνή για τη Ροζιάβα, να αισθανθεί την απειλή που δεν θα σταματήσει με τη σφαγή του ηρωικού κουρδικού λαού. Καλούν τα ΜΜΕ, τα κόμματα, τις οργανώσεις, την κοινωνία, να διευρύνουν την αλληλεγγύη και να μιλήσουν για αυτό που συμβαίνει στη Ροζιάβα.