Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων μηνών δεν έχουν επί της ουσίας αλλάξει τα πράγματα για τους μπανανοπαραγωγούς και άλλους καλλιεργητές της Πάφου, με τον κίνδυνο για το μέλλον των καλλιεργειών να εξακολουθεί να είναι ορατός και τον φετινό χρόνο.

Αυτό ήταν το μήνυμα της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Πέγεια, κατά την διάρκεια της οποίας οι καλλιεργητές της χαμηλής δυτικής Πάφου εξέφρασαν την αγωνία και τον φόβο τους για την επάρκεια νερού για άρδευση και τον φετινό χρόνο, μετά το εφιαλτικό καλοκαίρι που πέρασαν το 2025.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Μπανανοπαραγωγών Πάφου, Μωυσής Πεγειώτης, δήλωσε στον «Φ» ότι οι παραγωγοί είναι πολύ προβληματισμένοι για την διαφαινόμενη αρδευτική πολιτική και τις ποσότητες νερού που θα τους διατεθούν και φέτος. Το πρόβλημα, τόνισε, δεν επιλύεται χωρίς δραστικές πολιτικές και λύσεις. Η βιωσιμότητα των καλλιεργειών μας εξακολουθεί να είναι σε κίνδυνο, ανέφερε.

Η σύσκεψη των μπανανοπαραγωγών και άλλων αγροτών, επεσήμανε ο κ. Πεγειώτης, τόνισε την ανάγκη σημαντικής ενίσχυσης της διάθεσης και άλλων ποσοτήτων νερού από αφαλατώσεις, διαφορετικά όπως χαρακτηριστικά είπε είναι ορατός ο κίνδυνος να μπει οριστικά ταφόπλακα στην μπανανοκαλλιέργεια στον τόπο μας.

Οι παραγωγοί αποφάσισαν να προχωρήσουν άμεσα σε διαβήματα και παραστάσεις προς την Κυβέρνηση, ώστε να επιταχυνθεί η αναβάθμιση της μονάδας αφαλάτωσης στα Κούκλια για να μπορεί να παράγει το συντομότερο 30 χιλιάδες τόνους νερού ημερησίως αντί των 15 που παράγει μέχρι τώρα.

Ζητούν επίσης όπως το νερό που αποθηκεύεται πάλι στο φράγμα Μαυροκόλυμπου, μετά την επιδιόρθωση της βλάβης, να διατεθεί για την άρδευση των μόνιμων φυτειών της περιοχή Πέγειας.

Παρόντες στη σύσκεψη ήταν βουλευτές Πάφου, ο Δήμαρχος Ακάμα, Μαρίνος Λάμπρου, και εκπρόσωποι αγροτικών οργανώσεων που δεσμεύτηκαν να προωθήσουν τα αιτήματα των παραγωγών στα αρμόδια κρατικά τμήματα.