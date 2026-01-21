Το Τμήμα Δασών και το Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Πάφου πραγματοποίησαν σήμερα στον χώρο του εκπαιδευτηρίου την γιορτή του δέντρου, με στόχο να τονισθεί στους νέους κυρίως ανθρώπους η σημασία του πρασίνου στην καθημερινότητα και την ποιότητα της ζωής μας, καθώς επίσης και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η εκδήλωση περιλάμβανε δενδροφύτευση σε χώρους του λυκείου, καθώς και παροχή δωρεάν δενδρυλίων από το Τμήμα Δασών. Στα πλαίσια του εορτασμού παρουσιάσθηκε επίσης καλλιτεχνικό πρόγραμμα, ενώ έγιναν ομιλίες και χαιρετισμοί.

Στην γιορτή του δέντρου στην Πάφο παρέστη ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, ο οποίος συνεχάρη τους διοργανωτές και τόνισε την επείγουσα αναγκαιότητα για ανάπτυξη και σεβασμό του πρασίνου στις σημερινές συνθήκες της κλιματικής αλλαγής που βιώνουμε.