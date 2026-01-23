Αν και οι επαφές του περασμένου χρόνου με ιδιώτη επιχειρηματία για την ναύλωση μικρού τρένου το οποίο να εκτελεί το δρομολόγιο από την παράλιακή τουριστική περιοχή του Δήμου στην κεντρική πλατεία της Γεροσκήπου δεν τελεσφόρησαν, οι αρμόδιοι του Δήμου Ιεροκηπίας προχωρούν εκ νέου σε επαφές και σχεδιασμούς για υλοποίηση της πρωτοπορικής και φιλόδοξης αυτής σκέψης προκειμένου οι χιλιάδες τουρίστες της περιοχής να γνωρίζουν και τα μνημεία και άλλα σημεία ενδιαφέροντος της Γεροσκήπου αντί μόνο την παραλία της, όπως συμβαίνει σήμερα.

Μιλώντας στο philenews ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Ιεροκηπίας, Ανδρέας Σιήκκης, επισήμανε ότι το τρενάκι βρίσκεται ήδη στην Κύπρο και η δημοτική αρχή επεξεργάζεται τους όρους μιας πιθανής μόνιμης συνεργασίας με τον ιδιώτη εισαγωγέα προκειμένου οι τουρίστες από τα ξενοδοχεία στην παραλία της Γεροσκήπου να έχουν την δυνατότητα να μεταβαίνουν στο κέντρο του Δήμου, όπου υπάρχουν σημαντικά μνημεία όπως η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, το Λαογραφικό Μουσείο, το Βυζαντινό Μουσείο της Μητρόπολης Πάφου, η Κάτω Βρύση και πολλά άλλα.

Ο νέος Δήμος Ιεροκηπίας και κυρίως η πρωτεύουσα του, Γεροσκήπου, χρειάζεται επανεκκίνηση εφ’ όλης της ύλης, αφού τα τελευταία χρόνια στερείται από έργα και φαντασία, επισημαίνει o κ. Σιήκκης, κάνοντας λόγο για ένα πολύ σημαντικό τουριστικό ρεύμα προς τον Δήμο το οποίο όμως περιορίζεται στα ξενοδοχεία και στην πλαζ, αγνοώντας πλήρως τα αξιοθέατα που προσφέρει η ευρύτερη περιοχή. Για αυτό, τόνισε, αποτελεί προτεραιότητα μας η εκπόνηση ενός συνολικού σχεδιασμού με οικονομικά κίνητρα στους ιδιοκτήτες, ούτως ώστε να αξιοποιηθούν τα υποστατικά τους προσφέροντας τους την δυνατότητα να επεκταθούν σε νέους χώρους δράσης, φτιάχνοντας επί παραδείγματι μικρά παραδοσιακά καφενεία, καφετέριες, στέκια όπου μπορεί ο τουρίστας κι εμείς να έχουμε επιλογή να απολαύσουμε τον καφέ η το φαγητό μας.

Αν ευοδωθεί η προσπάθεια μας για το τρενάκι, κατέληξε, εκτιμώ ότι η Γεροσκήπου θα αποκτήσει πολύ σημαντική δυναμική και μια νέα πνοή.