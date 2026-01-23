Οι πολύ έντονοι άνεμοι που έπνεαν το βράδυ της Πέμπτης στην Πάφο και που προκάλεσαν έντονη επίσης θαλασσοταραχή στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου, είχαν ως αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιών σε αριθμό ελλιμενισμένων σκαφών και ψαρόβαρκων.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι μικρός αριθμός σκαφών υπέστη ζημιές λόγω της πρόσκρουσης τους στην προβλήτα όπου ήταν δεμένα ή με διπλανά σκάφη λόγω του έντονου κυματισμού που προκάλεσαν τα έντονα φαινόμενα.

Σε μια περίπτωση σκάφος αναψυχής χρειάστηκε να μεταφερθεί με την χρήση γερανού στον χερσαίο χώρο, αφού οι ζημιές που έχει υποστεί καθιστούσαν ορατό το ενδεχόμενο βύθισης του.

Σε μικρό αριθμό άλλων βαρκών και σκαφών αναψυχής οι ζημιές ήταν μικρότερες και με την επέμβαση των ιδιοκτητών αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, χωρίς να χρειασθεί η ρυμούλκηση τους εκτός νερού.

Τα πολύ έντονα φαινόμενα με τους σφοδρούς ανέμους και την έντονη θαλασσοταραχή διήρκεσαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στην Πάφο και συνοδεύονταν από βροχές.