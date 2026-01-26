Το αίτημα για δημιουργία δύο νέων φραγμάτων στην επαρχία Πάφου, έρχεται πλέον συχνότερα και οργανωμένα στην επικαιρότητα, μετά και την διαπίστωση ότι παρά τους κινδύνους για περικοπές και στην ύδρευση και παρά την πολύ ικανοποιητική βροχόπτωση αυτής της περιόδου, τα υφιστάμενα φράγματα εξακολουθούν να μην έχουν πάρει ποσότητες ικανές να αλλάξουν το ισοζύγιο για το 2026.

Μετά την καταστροφή της μονάδας αφαλάτωσης της επαρχίας από πυρκαγιά, το άδειασμα του φράγματος Μαυροκόλυμπου λόγω βλάβης και της διαπίστωσης ότι πολλές ποσότητες νερού δεν καταλήγουν στα υφιστάμενα φράγματα, θέμα νέων φραγμάτων έθεσαν ήδη τόσο ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, όσο και οι βουλευτής Πάφου Βελεντίνος Φακοντής, Χρύσανθος Σαββίδης και Ηλίας Μυριάνθους.

Άπαντες τονίζουν, με υπομνήματα και παραστάσεις τους το τελευταίο διάστημα, την αναγκαιότητα κατασκευής μικρών φραγμάτων σε ποταμούς που διασχίζουν κοινότητες, προκειμένου να σταματήσουν σημαντικές ποσότητες νερού να καταλήγουν στη θάλασσα. Επισημαίνουν δε, ότι τα έργα αυτά μπορούν να ενταχθούν στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αφού τα κράτη μέλη μπορούν να αναθεωρήσουν τα προτεινόμενα έργα τους και να τα αντικαταστήσουν με έργα υψίστης προτεραιότητας.