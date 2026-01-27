Ο Δήμος Πάφου έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσει άμεσα και αποτελεσματικά την όποια επιδείνωση των καιρικών φαινομένων και τα προβλήματα που αυτή θα επιφέρει.

Μιλώντας στο philenews ο Αντιδήμαρχος Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, τόνισε ότι τα συνεργεία της δημοτικής αρχής είναι σε επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπισθεί το όποιο πρόβλημα προκύψει σε μια τέτοια περίπτωση.

Έχουμε ήδη προχωρήσει σε σχεδιασμό και διαμοιρασμό καθηκόντων στα συνεργεία του Δήμου Πάφου ώστε ο κάθε εργαζόμενος στους τομείς που έχουν σχέση με το θέμα να ξέρει τι πρέπει να πράξει και πού, όταν χρειασθεί η παρέμβαση μας, ανέφερε ο κ. Ονησιφόρου.

Έχοντας ήδη την κίτρινη προειδοποίηση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, είπε, φροντίσαμε εκ των προτέρων να κινητοποιηθούμε για να αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα εν τη γενέσει τους και όχι να τρέχουμε κατόπιν εορτής.

Σε αυτά τα πλαίσια, κατέληξε ο Αντιδήμαρχος Πάφου, η δημοτική αρχή θα έχει και αυτή την φορά, αν χρειασθεί, συνεργασία με την Πυροσβεστικής Υπηρεσία, την Αστυνομία, τον ΕΟΑ και την Πολιτική Άμυνα, προκειμένου να παρασχεθεί αρωγή στους πολίτες με τον αρμόζοντα τρόπο και εγκαίρως.