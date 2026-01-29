Απαντήσεις για τον ασθενικό γύπα, ο οποίος για μέρες κινούνταν στην περιοχή της Ορόκλινης προκαλώντας ανησυχία, δίνει η μέσω ανάρτησης η BirdLife Cyprus. Πρόκειται για τη Γαλάτεια, αναφέρει η οργάνωση και καθησυχάζει τους πολίτες ότι το υπό εξαφάνιση πουλί, αν και δεν παγιδεύτηκε για να λάβει περίθαλψη κατάφερε να επιστρέψει στις περιοχές του.

Η ανακοίνωση της BirdLife Cyprus:

Ίσως να ακούσατε ότι τις προηγούμενες ημέρες ένας γύπας κινείτο στην περιοχή της Ορόκλινης, εμφανώς αποπροσανατολισμένος.

Χάρη στον πομπό GPS γνωρίζαμε ακριβώς τις κινήσεις του και τα σημεία προσγείωσής του, ενώ υπήρξαν και πολυάριθμες αναφορές από πολίτες όταν ο γύπας κάθισε για δύο μέρες σε μια πινακίδα δίπλα στον αυτοκινητόδρομο.

Η παρουσία του τόσο κοντά σε κατοικημένη περιοχή, μακριά από τον φυσικό του βιότοπο και σε σημείο με πολύ περιορισμένες πιθανότητες εξεύρεσης τροφής, προκάλεσε ανησυχία για την υγεία του πουλιού. Η σύλληψη του για να εξεταστεί η υγεία του δεν ήταν εφικτή, και ευτυχώς μετά από μερικές μέρες ο γύπας πήρε τον δρόμο της επιστροφής για την αποικία του.

Πρόκειται για τη Γαλάτεια (κωδικός δαχτυλιδιού HAH), ηλικίας 4 χρονών, η οποία προέρχεται από την 2η παρτίδα γυπών που μεταφέρθηκαν από την Ισπανία το 2023.Το όνομα «Γαλάτεια» της δόθηκε από μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Δημητρίου στην Πάφο, στο πλαίσιο δράσεων ενημέρωσης για το είδος.

Αν και δεν είναι ασυνήθιστο για τους γύπες να καλύπτουν πολύ μεγάλες αποστάσεις, η συμπεριφορά της Γαλάτειας προκάλεσε ανησυχία ως προς την κατάστασή της, καθώς δεν μπορούσε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο δηλητηρίασης ή εξάντλησης για άλλους λόγους, σενάρια που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την παρουσία και τη στασιμότητά της σε σημείο ασυνήθιστο για το είδος.

Ευχαριστούμε όσους επικοινώνησαν και έδειξαν ενδιαφέρον για τη Γαλάτεια. Θα συνεχίσουμε να την παρακολουθούμε στενά, ώστε να διασφαλίσουμε ότι είναι καλά.