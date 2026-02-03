Στόχος του Δήμου είναι η δημιουργία ενός πιο λειτουργικού, ασφαλούς και ανθρώπινου κέντρου, που να ανήκει πρωτίστως στους ανθρώπους του, ανέφερε ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, κατά την έναρξη κύκλου δημόσιων διαβουλεύσεων για εφαρμογή του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, με την πρώτη να επικεντρώνεται στο κέντρο της πόλης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου, η πρώτη διαβούλευση, που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο, συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό πολιτών, επαγγελματιών και εκπροσώπων φορέων, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον της κοινωνίας για ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα και τη λειτουργία του αστικού κέντρου.

Η διαβούλευση αφορούσε δύο βασικές περιοχές του κέντρου της Λεμεσού και συγκεκριμένα, το δυτικό τμήμα, που περικλείεται από τις οδούς Ναυαρίνου, Ελλάδος και Ελευθερίας και το ανατολικό τμήμα, που περικλείεται από τις οδούς Γλάδστωνος, Ολυμπίων, 28ης Οκτωβρίου και Ανεξαρτησίας.

Τη μελέτη παρουσίασαν τρία κυπριακά πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Frederick University, τα οποία έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή και την επιστημονική υποστήριξη της δημόσιας διαβούλευσης, αξιοποιώντας την ακαδημαϊκή τους εμπειρία και τη γνώση τους σε διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο Δήμαρχος Λεμεσού τόνισε ότι το κυκλοφοριακό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της πόλης, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με αποσπασματικές λύσεις, αλλά απαιτεί συνολικό σχεδιασμό, αποφασιστικότητα και ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Όπως ανέφερε, στόχος του Δήμου είναι η δημιουργία ενός πιο λειτουργικού, ασφαλούς και ανθρώπινου κέντρου, που να ανήκει πρωτίστως στους ανθρώπους του.

Οι προτάσεις, προστίθεται, περιλαμβάνουν ήπιες μονοδρομήσεις ως μεταβατικό στάδιο, με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής, την αύξηση της οδικής ασφάλειας και τη σταδιακή αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, με προοπτική ευρύτερων πεζοδρομήσεων.

Το ερχόμενο Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη δημόσια διαβούλευση, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος Σολομωνίδης» (10:00), η οποία θα αφορά στις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μονοδρομήσεις στην περιοχή της Νεάπολης, σε μέρος του οδικού δικτύου εντός της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Γρίβα Διγενή, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ και 28ης Οκτωβρίου.

Ο Δήμος Λεμεσού καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν ενεργά και σε αυτή τη διαδικασία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον σχεδιασμό ενός πιο λειτουργικού, ασφαλούς και ανθρώπινου αστικού περιβάλλοντος.

ΚΥΠΕ