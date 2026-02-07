Τοποθέτηση πινακίδων (νούμερων) στα ηλεκτρικά ποδήλατα, επιβολή τάξης στα σκούτερ, χωρίς την κατάργηση τους, και έλεγχος σε δρόμους οι οποίοι τείνουν να μετατραπούν σε πίστες ταχύτητας, περιλαμβάνονται στις προτεραιότητες του Δημάρχου Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Προύντζου και του Δημοτικού Συμβουλίου της πρωτεύουσας.

Για πιο αποτελεσματική παρακολούθηση της πόλης, κυρίως για σκοπούς πρόληψης, ο κ. Προύντζος επαναφέρει προς συζήτηση και τη χρήση των δημοτικών καμερών.

Όσον αφορά τους δρόμους, στους οποίους αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες (με κίνδυνο απώλειας ζωών τόσο των ιδίων των οδηγών όσον και άλλων ατόμων τα οποία, είτε επιβαίνουν των συγκεκριμένων οχημάτων είτε απλώς είναι χρήστες του οδικού δικτύου), αυτή την περίοδο η τάση φαίνεται να έχει μεταφερθεί κυρίως σε δρόμους της Έγκωμης. Ερωτηθείς σχετικά ο Δήμαρχος Λευκωσίας, είπε πως αναφερόμαστε στις Λεωφόρους Ηρώων, Γρίβα Διγενή, Λευκοθέου και Λυκαβηττού.

Ο κ. Προύντζος διευκρίνισε, πως ανάλογα φαινόμενα ανάπτυξης υπερβολικής ταχύτητας, αλλά σε μικρότερο βαθμό, παρατηρούνται επίσης στις λεωφόρους Καντάρας και Αγίου Αντρέου στο Καϊμακλί, στη λεωφόρο Λάρνακος στην Παλλουριώτισσα.

Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι καταβάλλεται προσπάθεια για εντατικοποίηση της αστυνόμευσης με σκοπό να αποτραπούν ατυχήματα και κυρίως τα θανατηφόρα, στα οποία, κατά βάση εμπλέκονται νεαρά άτομα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απασχόλησε και το θέμα των σκούτερ και υπενθυμίζεται, πως κάποιοι είχαν ταχθεί υπέρ της κατάργησής του. Ένας από αυτούς ήταν και ο τέως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών και νυν υπουργός Εργασίας κ. Μαρίνος Μουσιούττας, ο οποίος είχε επικαλεστεί το γεγονός ότι η σχετική νομοθεσία δεν εφαρμοζόταν.

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας με τον οποίο επικοινωνήσαμε ανέφερε, ότι η μικροκινητικότητα σε μια πόλη με 50.000 φοιτητές και 93% των μετακινήσεων να διεξάγεται με ιδιωτικό όχημα, είναι εξαιρετικά επιθυμητή. Δεν ασπαζόμαστε την προσέγγιση “όταν πονάει το χέρι το κόβουμε”, είπε ο κ. Προύντζος, ο οποίος ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Τα μέσα αυτά μπορούν να κυκλοφορούν σε συγκεκριμένες περιοχές και δρόμους, είπε, για να προσθέσει: «Οι εταιρείες οι οποίες διαθέτουν σκούτερ πρέπει να απενεργοποιούν τα συστήματα GPS που διαθέτουν και τα οποία είναι συνδεδεμένα με τα σκούτερ, ώστε αυτά να ακινητοποιούνται όταν εξέρχονται από την εγκεκριμένη διαδρομή στην οποία εμπίπτουν δρόμοι με όριο ταχύτητας τα 30 χιλιόμετρα. Η μη συμμόρφωση, δηλαδή η μη απενεργοποίηση του συστήματος, επιβάλλεται να ποινικοποιηθεί».

Χρειάζονται, είπε, μέτρα προστασίας για τους οδηγούς. Χρειάζεται επίσης, οι εταιρείες να επενδύσουν σε στάσεις σκούτερ και να μεριμνούν για την τοποθέτηση τους σε αυτές.

Ο κ. Προύντζος παρατήρησε, πως αποτέλεσμα της μη απενεργοποίησης των σκούτερ είναι η είσοδος τους σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 30 χιλιομέτρων, κάτι το οποίο δεν παρεμποδίζει μόνο την ομαλή κυκλοφορία των υπολοίπων οχημάτων, όπως παραπονούνται οδηγοί, αλλά την ίδια ώρα θέτει σε κίνδυνο και τους ίδιους τους χρήστες καθώς και πεζούς.

Ο κ. Προύντζος ήγειρε και θέμα χρήσης των ποδηλάτων τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για τη διανομή φαγητού (e-bikes), αναφέροντας πως η κατάσταση έχει βγει εκτός ελέγχου. Είπε επίσης, πως οι εταιρείες παραδόσεων νίπτουν τας χείρας τους παραπέμποντας τον Δήμο στους οδηγούς ως αυτοεργοδοτούμενους. Παρατήρησε επίσης, πως τα Ε-bikes δεν φέρουν αριθμούς εγγραφής με αποτέλεσμα να μην τιμωρείται κανένας.

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας ανέφερε και τα εξής: Βλέπουμε μέσα μικροκινητικότητας σε πεζοδρόμια, σε πεζόδρομους, σε λεωφόρους και την ίδια ώρα καταγράφονται συνεχή ατυχήματα. Εμείς, ως Δήμος, λάβαμε συγκεκριμένες αποφάσεις και καλούμε τη Βουλή, το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας και το ΤΟΜ να λάβουν αμέσως αποφάσεις. Από τη δική μας πλευρά προχωρούμε με εκτεταμένες επεκτάσεις σε ποδηλατοδρόμους και ζώνες 30χλμ για να δημιουργήσουμε ασφαλή δίκτυα διακίνησης. Η ζήτηση δείχνει το δρόμο αλλά χρειάζεται υπευθυνότητα από όλους.

«Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση»

Ο κ. Προύντζος ανέφερε ότι για να τοποθετηθούν πινακίδες στα ποδήλατα διανομής απαιτείται νομοθετική ρύθμιση γι’ αυτό και ο Δήμος θα επιδιώξει επαφές με το Κοινοβούλιο με σκοπό να ενημερώσει το νομοθετικό Σώμα γιατί θεωρεί αναγκαίο να ρυθμιστεί το ζήτημα.

Περαιτέρω ανέφερε, πως ο Δήμος επανάφερε το πάγιο αίτημά του για εγκατάσταση σταθερών καμερών για σκοπούς ελέγχου και πρόληψης, αλλά σε προηγούμενη σύσκεψη είχε υποδειχθεί ότι λόγω των προνοιών της υφιστάμενης σύμβασης (που αφορά τη χρήση των καμερών) δεν μπορούν να εγκατασταθούν νέες.

Ένεκα του κωλύματος αυτού ο Δήμος θέτει επιτακτικά θέμα τροποποίησης της νομοθεσίας ώστε να καταστεί δυνατή η χρήση των καμερών του Δήμου οι οποίες εγκαταστάθηκαν στο πλαίσιο μετατροπής της πρωτεύουσας σε έξυπνη πόλη. Στόχος, είπε ο κ. Προύντζος είναι οι κάμερες αυτές να μπορούν να λειτουργούν και ως κάμερες φωτοεπισήμανσης, ενώ θα μπορούσαν να έχουν και άλλες χρήσεις.