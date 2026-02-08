Το θέμα της αυτονόμησης του Νοσοκομείου Πάφου από την Λεμεσό, που εξακολουθεί να είναι σε εκκρεμότητα μήνες μετά την λήψη της πολιτικής απόφασης και της ψήφισης του στη Βουλή, τέθηκε πρόσφατα και ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, προκειμένου να παρέμβει για την υλοποίηση του.

Το θέμα τέθηκε στον Νίκο Χριστοδουλίδη την περασμένη εβδομάδα από τους βουλευτές Πάφου, στο περιθώριο της συνάντησης που είχαν με τον Πρόεδρο για το θέμα του νέου Νοσοκομείου Πόλης Χρυσοχούς. Εκφράζοντας την απόλυτη ικανοποίηση τους για τα χρονοδιαγράμματα που τους ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για την υλοποίηση του μεγάλου έργου του διαμερίσματος Χρυσοχούς, οι βουλευτές της επαρχίας ζήτησαν από τον κ. Χριστοδουλίδη να παρέμβει προσωπικά για να υλοποιηθεί η εκκρεμούσα αυτονόμηση του νοσοκομείου από την περιφέρεια Λεμεσού.

Το θέμα είναι σημαντικό, επανέλαβαν οι βουλευτές, δεδομένου ότι εκκρεμεί η στελέχωση του κρατικού νοσηλευτηρίου της Πάφου με την δική του ηγεσία, αλλά και η δυνατότητα του να χρησιμοποιεί δικούς του πόρους από τα κρατικά κονδύλια για τον τομέα της υγείας στην Πάφο.

Το θέμα τέθηκε την περίοδο των Χριστουγέννων και προς το νέο Υπουργό Υγείας, κατά την επίσκεψη του στο Νοσοκομείο Πάφου για να δει την κατάσταση που επικρατεί. Μιλώντας στον «Φ» ο βουλευτής Χρύσανθος Σαββίδης, ο οποίος έφερε το θέμα στη Βουλή, τόνισε ότι ζητήθηκε από το Νεόφυτο Χαραλαμπίδη να παρέμβει προς τον ΟΚΥπΥ για την επίσπευση των διαδικασιών προκήρυξης της θέσης του Εκτελεστικού Διευθυντή του Νοσοκομείου, εξέλιξη που είναι η βασική για να γίνει πραγματικότητα η αυτονόμηση.

Η πρόσληψη Εκτελεστικού Διευθυντή και η συνακόλουθη αυτονόμηση στην πράξη, επεσήμανε, θα σημάνει ότι πλέον η Πάφος θα εκπροσωπείται ως αυτόνομη οντότητα στο Συμβούλιο του ΟΚΥπΥ, πράγμα που σήμερα δεν γίνεται, αλλά και ότι θα έχει δικό της προυπολογισμό για τα θέματα της δημόσιας υγείας, κάτι που επίσης μέχρι τώρα δεν γίνεται, αλλά εντάσσεται στη δικαιοδοσία της Λεμεσού.