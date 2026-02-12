Μια δέσμευση μας για την επίλυση ενός σοβαρού προβλήματος που αντιμετωπίζουν εκατοντάδες κάτοικοι της Παναγιάς και των γύρω ορεινών κοινοτήτων, υλοποιήθηκε πλέον. Πρόκειται για την εγκατάσταση μηχανήματος ΑΤΜ, ανακοίνωσε ο βουλευτής Πάφου, Χρύσανθος Σαββίδης.

Ήταν ένα πιεστικό και σημαντικό αίτημα των κατοίκων προκειμένου να υποβοηθηθούν στην καθημερινή τους εξυπηρέτηση, επισημαίνει ο κ. Σαββίδης, ο οποίος εκφράζει ευχαριστίες προς τον Επίτροπο Ορεινών Περιοχών κ. Χριστοφίνα για τη στήριξη και τη συμβολή του στην υλοποίηση του έργου.

Συνεχίζουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα να εργαζόμαστε για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των ορεινών μας κοινοτήτων, καταλήγει ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΚΟ.