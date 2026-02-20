Αναφορικά με δημόσιες τοποθετήσεις που έγιναν τις τελευταίες ημέρες και αφορούν αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεροκηπίας, η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τονίζεται ότι σε όλα τα θέματα που συζητούνται, η ομάδα του ΑΚΕΛ ενεργεί πάντα με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, μακριά από αντιπαραθέσεις, λαϊκίστικες και μικροπολιτικές σκοπιμότητες για το καλό του Δήμου.

Στις 5/2/2026 το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα, επισημαίνει, τον Προϋπολογισμό του 2026, ο οποίος ανάμεσα σε άλλα προβλέπει την εκπόνηση μελέτης για τη μεταστέγαση των Δημοτικών Υπηρεσιών στα διατηρητέα κτίρια του Πυρήνα και στην πρώην ΣΠΕ Γεροσκήπου και τη μετατροπή του Δημοτικού Μεγάρου σε Πολιτιστικό Κέντρο.

” Στις 21/11/2024 καταθέσαμε πρόταση για την εκπόνηση επιστημονικής μελέτης (master plan) για χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Ιεροκηπίας, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα”, αναφέρει η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ Γεροσκήπου. ” Τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσει η συζήτηση εντός του Δ.Σ. για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του χώρου του παλαιού ΚΕΝ Γεροσκήπου, το οποίο αποτελεί προτεραιότητα για το ΑΚΕΛ”.

Θεωρούμε αδιανόητο το γεγονός ότι ενώ λαμβάνονται ομόφωνες αποφάσεις, στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια από κάποιους για ανατροπή τους με μοναδικό στόχο τη δημιουργία εντάσεων στο Δ.Σ. Κάτι τέτοιο προκαλεί προβλήματα στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και αχρείαστη καθυστέρηση στην υλοποίηση των αποφάσεων και των έργων, τονίζεται επίσης. Ως Δημοτική Ομάδα θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα να διεκδικούμε λύσεις για τα προβλήματα και να στεκόμαστε δίπλα στους δημότες με ειλικρίνεια και συνέπεια με μοναδικό στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών.