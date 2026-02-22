Με το άρμα της εντυπωσιακής Βασίλισσας του Καρναβαλιού Αμμοχώστου, Αδαμαντίνης Κοσμά ξεκίνησε και συνεχίζεται αυτή την ώρα η μεγάλη Καρναβαλίστικη παρέλαση Αμμοχώστου στο Παραλίμνι.

Στην παρέλαση η οποία διοργανώνεται από τον Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας συμμετέχουν πέραν των τριών χιλιάδων καρναβαλιστών, ενώ δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες βρίσκονται στο Παραλίμνι για να παρακολουθήσουν από κοντά την καρναβαλίστικη παρέλαση.

Μετά την παρέλαση, ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας διοργανώνει πάρτι στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στο Παραλίμνι.

Επισημαίνεται ότι το βράδυ του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου διοργανώθηκε μεγάλη νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση στην οποία συμμετείχαν πέραν των δύο χιλιάδων καρναβαλιστών.