Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, μετά την κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, η βρετανική αεροπορική εταιρεία EasyJet προχωρεί στην ακύρωση της έλευσης της στο αεροδρόμιο Πάφου. Χθες ο βρετανικός αερομεταφορέας ακύρωσε τις δύο προγραμματισμένες πτήσεις της στην Πάφο από τα αεροδρόμια Γκάτγουικ του Λονδίνου και Μάντσεστερ, ενώ σήμερα έχει ανακοινωθεί η ακύρωση της μοναδικής πτήσης που ήταν προγραμματισμένη από το Γκάτγουικ.

Τουριστικοί φορείς που μίλησαν στον «Φ» έκαναν λόγο για μια περίεργη απόφαση, δεδομένου ότι ούτε η Πάφος, ούτε η Κύπρος γενικότερα θεωρείται από οποιονδήποτε ως επικίνδυνο μέρος εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό, επεσήμαναν, ότι δεν έχει εκδοθεί καμία σχετική προειδοποίηση από πλευράς του Ηνωμένου Βασιλείου ή άλλου φορέα για τους τουρίστες από την Βρετανία, ενώ όλες οι άλλες αεροπορικές εταιρείες εκτελούν κανονικά το πτητικό τους πρόγραμμα από και προς την Πάφο, τόσο από βρετανικά αεροδρόμια, όσο και από αεροδρόμια όλων των άλλων ευρωπαικών προορισμών προς και από την Πάφο.

Οι μοναδικές ακυρώσεις πτήσεων από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν, τόνισαν, είναι αυτές που γίνονταν από το Ισραήλ όπως είναι ευνόητο, και μια πτήση που γινόταν από και προς το Αμμάν της Ιορδανίας. Όλο το άλλο πτητικό πρόγραμμα του αεροδρομίου Πάφου διεξάγεται κανονικά, τόνισαν, για αυτό και θεωρείται από τους τοπικούς φορείς περίεργη η στάση της EasyJet το διήμερο αυτό.

Αρμόδιοι φορείς διευκρίνιζαν επίσης σήμερα το πρωί στον «Φ» ότι οι χθεσινές αναφορές και δημοσιεύματα περί ακύρωσης 20 περίπου πτήσεων από το αεροδρόμιο Πάφου δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Χθες, διευκρίνιζαν, ακυρώθηκαν μόνο οι δύο αφίξεις και οι δύο αναχωρήσεις της EasyJet, ενώ συνολικά σε όλο το 24ωρο χθες δεν υπήρχαν καν συνολικά 20 πτήσεις προς και από την Πάφο. Προφανώς, τόνισαν, στο άθροισμα αυτό υπολογίζονται και οι ακυρώσεις από Ισραήλ και Ιορδανία, πράγμα όμως που ισχύει από το περασμένο Σάββατο και δεν μπορεί να προσμετράται στο δελτίο κινήσεων της κάθε ημέρας στο εξής.