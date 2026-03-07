Η πραγματοποίηση του διήμερου αυτού στην Πάφο ενός από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα της Ευρώπης, του 28ου TUI Cyprus Marathon, είναι η απόδειξη ότι η Πάφος και η Κύπρος γενικότερα εξακολουθεί πάντοτε ένας ασφαλής προορισμός.

Αυτό τόνισε μιλώντας στον «Φ» σήμερα ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, με αφορμή την έναρξη των εκδηλώσεων του διεθνούς μαραθώνιου που πραγματοποιείται στην Πάφο. Ο κ. Ονησιφόρου επεσήμανε ότι η παρουσία αθλητών και συνοδών τους από κάθε γωνιά της υφηλίου στην Πάφο το διήμερο αυτό, δίνει δυνατά το μήνυμα ότι η Κύπρος αποτελεί ένα απολύτως ασφαλή προορισμό για όλους και ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται και δεν αποτελεί μέρος της πολεμικής αντιπαράθεσης που μαίνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Αυτό αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο, επεσήμανε ο Δημαρχεύων Πάφου, η παρουσία πέραν των τριών χιλιάδων αθλητών για το σαββατοκύριακο αυτό στην πόλη και επαρχία. Η διοργάνωση αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες αθλητικού τουρισμού για την Πάφο και την Κύπρο ευρύτερα, ανέφερε. Φέτος, φιλοξενούνται περισσότεροι από 3.000 δρομείς από το εξωτερικό, οι οποίοι επισκέπτονται την πόλη μας για να συνδυάσουν το αγαπημένο τους χόμπυ, το τρέξιμο, με ολιγοήμερες διακοπές, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι μεμονωμένα άτομα, αλλά και ολόκληροι θεσμοί και φορείς του εξωτερικού νοιώθουν απόλυτη ασφάλεια στον τόπο μας τις μέρες αυτές του πολέμου.

Η Πάφος, διαθέτοντας υποδομές και καταλύματα υψηλών προδιαγραφών, επιβεβαιώνει τη θέση της ως ο κορυφαίος προορισμός για τέτοιου είδους διεθνή γεγονότα, ενισχύοντας σημαντικά την τοπική οικονομία, κατέληξε ο κ. Ονησιφόρου.