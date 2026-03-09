Την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών για τη λήψη μέτρων προκάλεσε η κατάρρευση τμήματος κτηρίου στην οδό Απόλλωνος, στην εντός των τειχών Λευκωσία, με λειτουργούς του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λευκωσίας να σπεύδουν από την πρώτη στιγμή στο σημείο για αξιολόγηση της κατάστασης, όπως αναφέρει ο Οργανισμός.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΑ Λευκωσίας, το συγκεκριμένο κτήριο δεν είχε κηρυχθεί ως επικίνδυνη οικοδομή, ενώ δεν υπήρχε σχετικός φάκελος στις υπηρεσίες του Οργανισμού.

Ωστόσο, ο Οργανισμός ανέφερε πως με βάση τις πρώτες ενδείξεις, η κατάρρευση φαίνεται να συνδέεται με έλλειψη της απαραίτητης συντήρησης της οικοδομής από τον ιδιοκτήτη.

Εξάλλου, όπως πρόσθεσε, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών Πολιτικός Μηχανικός του ΕΟΑ προχώρησε σε γενική αξιολόγηση της κατάστασης και άμεσο οπτικό έλεγχο τόσο του συγκεκριμένου κτηρίου, όσο και των όμορων οικοδομών, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο επηρεάζεται η στατική τους επάρκεια.

Παράλληλα, ο ΕΟΑ Λευκωσίας αναφέρει πως προχωρεί στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για άρση της επικινδυνότητας της οικοδομής, ενώ δεν αποκλείεται και η επιβολή διοικητικού προστίμου στον ιδιοκτήτη, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Με αφορμή το περιστατικό, ο Οργανισμός καλεί όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων -ιδιαίτερα στην εντός των τειχών Λευκωσία- να μεριμνούν για τον τακτικό έλεγχο και τη συντήρηση των οικοδομών τους, ώστε να αποφεύγονται παρόμοια περιστατικά που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των περιοίκων και των διερχόμενων πεζών.

Την ίδια ώρα, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει άμεσα σε οπτικό έλεγχο πιθανών παρόμοιων περιπτώσεων, μέσω ανάθεσης της διαδικασίας σε ιδιώτες πολιτικούς μηχανικούς.

