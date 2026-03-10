Στην εγκατάσταση αισθητήρων για το σύστημα Έξυπνης Στάθμευσης, στο πλαίσιο της υλοποίησης του εθνικού έργου Smart Cyprus, προχωρά ο Δήμος Αγίας Νάπας.

Ο Δήμος Αγίας Νάπας γίνεται ο πρώτος Δήμος στην Κύπρο που προχωρά στην εγκατάσταση αισθητήρων για το σύστημα Έξυπνης Στάθμευσης, στο πλαίσιο της υλοποίησης του εθνικού έργου Smart Cyprus, το οποίο συντονίζεται από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και αφορά την εφαρμογή κοινών έξυπνων λύσεων σε ολόκληρη την κυπριακή επικράτεια, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αναβάθμιση των δημοτικών υπηρεσιών.

Τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, εγκαταστάθηκαν δοκιμαστικά από την εταιρεία «MK TTS» αισθητήρες ανίχνευσης οχημάτων στον χώρο στάθμευσης «Μελίσσι» στην Αγία Νάπα. Οι αισθητήρες θα καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο την πληρότητα των θέσεων στάθμευσης, παρέχοντας άμεση ενημέρωση τόσο στους πολίτες όσο και στις δημοτικές υπηρεσίες για τη διαθεσιμότητα των χώρων στάθμευσης.

Μέσω της εφαρμογής Έξυπνης Στάθμευσης, οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης και να καθοδηγούνται προς αυτές μέσω ψηφιακής εφαρμογής. Παράλληλα, θα δίνεται η δυνατότητα πληρωμής της στάθμευσης, αλλά και πιθανών προστίμων, μέσω της ίδιας εφαρμογής, διευκολύνοντας σημαντικά την καθημερινότητα των δημοτών και των επισκεπτών.

Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας κ. Χρίστος Ζαννέττου ανέφερε ότι η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του Δήμου για αξιοποίηση της τεχνολογίας προς όφελος των πολιτών.

«Ο Δήμος Αγίας Νάπας», σημείωσε, «συνεχίζει να πρωτοπορεί, υιοθετώντας σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και των επισκεπτών».

«Η εφαρμογή της Έξυπνης Στάθμευσης», πρόσθεσε, «θα επιτρέψει την καλύτερη διαχείριση των χώρων στάθμευσης και θα προσφέρει άμεση και εύκολη ενημέρωση στους οδηγούς για τις διαθέσιμες θέσεις».

Στόχος του Δήμου είναι η σταδιακή επέκταση του συστήματος σε όλους τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης. «Προγραμματίζουμε την εφαρμογή του συστήματος σε όλα τα πάρκινγκ του Δήμου, ώστε να διασφαλιστεί αποτελεσματικότερη διαχείριση της στάθμευσης και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών», ανέφερε.

Ο κ. Ζαννέττου υπογράμμισε επίσης, ότι ο Δήμος Αγίας Νάπας θα προχωρήσει στην υλοποίηση και των άλλων βασικών δράσεων του έργου Smart Cyprus. «Πέραν της Έξυπνης Στάθμευσης, ο Δήμος θα προχωρήσει στην εφαρμογή των Έξυπνων Φώτων και της Έξυπνης Διαχείρισης Απορριμμάτων, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει το έργο Smart Cyprus για τη δημιουργία μιας σύγχρονης, βιώσιμης και «έξυπνης πόλης», κατέληξε.

Το έργο Smart Cyprus, στοχεύει σε ένα σύγχρονο, πράσινο και βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης, που αναμένεται να βελτιώσει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής σε όλους τους δήμους και τις κοινότητες της χώρας, μέσω της αποδοτικότερης διαχείρισης πόρων και της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών. Το έργο χρηματοδοτείται από το εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Κύπρος του Αύριο.