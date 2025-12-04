Ο Δήμος Λάρνακας ανακοίνωσε ότι, ενόψει της χριστουγεννιάτικης περιόδου, η στάθμευση σε όλους τους Δημοτικούς χώρους στάθμευσης θα είναι δωρεάν από το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου έως και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.

Το μέτρο αφορά τόσο τα παρκόμετρα όσο και τις μηχανές pay and display και καλύπτει το εμπορικό κέντρο, τον πολυώροφο χώρο στάθμευσης Παύλου Βαλσαμάκη, τη Λεωφόρο Τάσου Μητσόπουλου και την περιοχή Μακένζι.

Ωστόσο, στους χώρους όπου λειτουργούν έξυπνα συστήματα στάθμευσης οι μπάρες θα παραμείνουν ενεργές. Η είσοδος θα γίνεται κανονικά με αυτόματη αναγνώριση της πινακίδας, ενώ η έξοδος θα είναι ελεύθερη χωρίς καταβολή τελών.

Υπενθυμίζεται ότι στη Δημοτική Αγορά εξακολουθεί να ισχύει το όριο των τριών ωρών δωρεάν στάθμευσης.

Ο Δήμος προειδοποιεί ότι οι παραβάσεις στάθμευσης θα εξακολουθήσουν να καταγγέλλονται κανονικά.