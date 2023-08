Τα πάντα έγιναν στάχτη στο νησί Μάουι της Χαβάης που οι πυρκαγιές προκάλεσαν μεγάλη καταστροφή στο πέρασμά τους. Η περιοχή πλέον δεν θυμίζει τίποτα από το προηγούμενο τοπίο, καθώς οι πυρκαγιές εξαπλώθηκαν γρήγορα από τους ισχυρούς ανέμους που προκάλεσε ο τυφώνας Dora.

Σπίτια και αυτοκίνητα καταστράφηκαν ενώ υπάρχουν και ανθρώπινες απώλειες. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Χαβάης Τζος Γκριν, τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν με τα συνεργεία έρευνας και διάσωσης να συνεχίζουν το δύσκολο έργο τους.



Εικόνες αποκάλυψης στην πόλη Λαχαίνα, στο δυτικό τμήμα του τουριστικού νησιού. Το Λιμενικό Σώμα ανακοίνωση ότι έχει περισυλλέξει 12 άτομα που αναγκάστηκαν να πηδήξουν στον ωκεανό για να γλιτώσουν από τις πυρκαγιές που πλησίαζαν την πόλη.

Βίντεο και φωτογραφίες

Footage from earlier today showing the utter Devastation in the City of Lāhainā on the Hawaiian Island of Maui due to Wildfires spread quickly by Heavy Winds from Hurricane Dora to the South; the Governor of Hawaii, Josh Green has stated that at least 6 People were Killed just in… pic.twitter.com/7JioGRtoRs