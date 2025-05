Μετά από μια σειρά διπλωματικών επαφών, την αποδοχή ενός υπερπολυτελούς αεροσκάφους-δώρου που εκτόξευσε τη μετοχή της Boeing, ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκληρώνει την περιοδεία του στη Μέση Ανατολή.

Από το Ριάντ στο Κατάρ και σήμερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ήδη εξασφαλίσει ιστορικές συμφωνίες και προχωρά σε νέες, εστιασμένες αυτή τη φορά στην αιχμή της τεχνολογίας.

Στο Κατάρ, ο Τραμπ αναμένεται να απευθύνει ομιλία προς τα αμερικανικά στρατεύματα που σταθμεύουν στην περιοχή, ολοκληρώνοντας την παρουσία του εκεί. Στη συνέχεια, θα μεταβεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου η ηγεσία της χώρας επενδύει στη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να μετατραπεί σε παγκόσμιο κόμβο τεχνητής νοημοσύνης.

Ήδη βρίσκεται σε ισχύ προκαταρκτική συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες για την εισαγωγή 500.000 προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia (NVDA.O), ενώ εντός του έτους αναμένονται ακόμα πιο εξελιγμένα συστήματα.

#WATCH | Chairman & Managing Director of Reliance Industries Limited, Mukesh Ambani met US President Donald Trump and the Emir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani in Doha on 14th May.



