Ειδικός στη γλώσσα του σώματος καταρρίπτει τις δικαιολογίες για το χαστούκι της Μπριζίτ στον Μακρόν

Δεν πρόκειται για μια αθώα σκηνή ανάμεσα σε ένα προεδρικό ζευγάρι, όπως ισχυρίζεται το Ελιζέ.

Το επίμαχο βίντεο που δείχνει τη Μπριζίτ Μακρόν να σπρώχνει τον Εμανουέλ Μακρόν στο πρόσωπο, τη στιγμή που βγαίνουν από το προεδρικό αεροσκάφος στο Βιετνάμ, αναλύεται λεπτομερώς από την ειδικό στη γλώσσα του σώματος Judi James, η οποία καταρρίπτει τις επίσημες εξηγήσεις.

Η James σύμφωνα με τη Daily Mail υπογραμμίζει ότι η γλώσσα του σώματος του Μακρόν μετά το συμβάν είναι «οτιδήποτε άλλο εκτός από χαλαρή». Το σφιγμένο του χέρι και η απουσία κάθε μορφής παιχνιδιού ή χαμόγελου δείχνουν πως βίωσε τον σωματικό χειρισμό ως προσβλητικό και όχι ως πείραγμα. «Αν οι ρόλοι ήταν αντίστροφοι, θα το χαρακτηρίζαμε παιχνίδι;», αναρωτιέται η ειδικός, θέτοντας το ζήτημα των δύο μέτρων και δύο σταθμών στις αλληλεπιδράσεις των δύο φύλων.

VIDEO — Footage showing French President Emmanuel Macron getting slapped by his wife Brigitte as he prepared to step off a plane in Vietnam goes viral, sparking mixed media reactions, flood of internet memes pic.twitter.com/18C6XsN3dm