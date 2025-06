Σε εξέλιξη βρίσκεται η ηφαιστειακή δραστηριότητα στο Φουέγκο, στο κέντρο της Γουατεμάλας, αναγκάζοντας πάνω από 700 κατοίκους των γύρω κοινοτήτων να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, σύμφωνα με ανακοίνωση της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών (CONRED).

Το ηφαίστειο, το οποίο απέχει περίπου 18 χιλιόμετρα από την πόλη Αντίγκουα, εκλύει πυκνά σύννεφα τέφρας που φτάνουν σε ύψος έως και 4,8 χιλιομέτρων, ενώ ροή λάβας συσσωρεύεται στον κρατήρα, όπως γνωστοποίησε η σεισμολογική υπηρεσία INSIVUMEH. Οι αρχές υπογράμμισαν πως παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου.

Σε έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, η INSIVUMEH ανέφερε ότι η ροή της λάβας εκτείνεται σε μήκος περίπου 1,2 χιλιομέτρων.

❗️🌋🇬🇹 – Volcán de Fuego, Guatemala's most active volcano, located in the central region, began a new eruption, producing ash and lava flows.



The National Institute of Seismology, Volcanology, Meteorology, and Hydrology (Insivumeh) reported weak to moderate pyroclastic flows,… pic.twitter.com/7ab82kbqpz