Τα πρώτα βίντεο και εικόνες από τους βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν άρχισαν να βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας, την ώρα που η διεθνής κοινότητα είναι συναγερμό μετά την άμεση αμερικανική εμπλοκή στον πόλεμο με το Ισραήλ.

Στα βίντεο καταγράφονται εκρήξεις σε στρατηγικές θέσεις πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, όπως το Φορντό.

BREAKING: the USA just bombed Iran. Massive explosion captured in Fordow. #usa #iran #IranVsIsrael #war pic.twitter.com/GFrWIlPKCX