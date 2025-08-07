Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ θα κληθούν να «εκτελέσουν» τις επικείμενες αποφάσεις της κυβέρνησης για τη συνέχιση του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, στον απόηχο ενδοκυβερνητικής και στρατιωτικής έντασης σχετικά με την πιθανότητα πλήρους κατάληψης του παλαιστινιακού θύλακα.

Η δήλωση του Κατς έγινε την παραμονή κρίσιμης συνεδρίασης του συμβουλίου ασφαλείας υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με τον ισραηλινό Τύπο, η συνεδρίαση αναμένεται να σηματοδοτήσει νέα φάση στρατιωτικών επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων επιθέσεων σε περιοχές με όμηρους και πυκνό πληθυσμό.

Η κρατική τηλεόραση Kan 11 μετέδωσε ότι ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ προειδοποίησε προχθές πως η πλήρης κατοχή της Γάζας ενέχει κινδύνους και αποτελεί «παγίδα». Η εφημερίδα Maariv ανέφερε πως ο Ζαμίρ εξέφρασε την αντίθεσή του, υπογραμμίζοντας ότι μια τέτοια κλιμάκωση μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο ομήρων που παραμένουν εν ζωή.

Παρά τις επιφυλάξεις της στρατιωτικής ηγεσίας, ο Κατς τόνισε μέσω της πλατφόρμας X πως «αφού ληφθούν αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο», ο στρατός θα τις εκτελέσει «με αποφασιστικότητα και επαγγελματισμό».

Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ δήλωσε ότι προειδοποίησε τον πρωθυπουργό Νετανιάχου σε κατ’ ιδίαν συνάντησή τους πως η πλήρης κατάληψη της Γάζας θα ήταν «κακή ιδέα», επικαλούμενος επιχειρησιακούς, ηθικούς και οικονομικούς λόγους.

Ανθρωπιστική κρίση και θύματα

Στη Γάζα, όπου ο πληθυσμός υποφέρει από εκτεταμένη έλλειψη τροφίμων, νερού και φαρμάκων, η οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) χαρακτήρισε την κατάσταση «απελπιστική» και «καταστροφική». Η Καρολίν Βίλεμεν της MSF δήλωσε ότι εξακολουθούν να φτάνουν σε ιατρικά σημεία ασθενείς που τραυματίστηκαν σε περιοχές διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Τουλάχιστον 20 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους όταν φορτηγό με τρόφιμα ανετράπη μέσα σε πλήθος, σύμφωνα με την πολιτική προστασία.

Ο ΟΗΕ και ΜΚΟ ζητούν από τις ισραηλινές αρχές να αποσύρουν την απαίτηση συλλογής ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των Παλαιστίνιων εργαζομένων τους, απειλώντας ότι διαφορετικά θα αναστείλουν τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη από τον Σεπτέμβριο.

Η ισραηλινή κυβέρνηση δέχεται αυξανόμενη διεθνή πίεση να επιδιώξει κατάπαυση πυρός και να διαπραγματευτεί την απελευθέρωση των 49 ομήρων που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, 27 εξ αυτών έχουν κηρυχθεί νεκροί.

Το ζήτημα των ομήρων εντάθηκε έπειτα από τη δημοσιοποίηση βίντεο που εικονίζουν δύο εξαντλημένους Ισραηλινούς κρατούμενους, προκαλώντας αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ.

Ανεπαρκής ανθρωπιστική πρόσβαση

Παρά την περιορισμένη άρση των περιορισμών εισόδου βοήθειας στα τέλη Μαΐου, τα Ηνωμένα Έθνη αναφέρουν πως οι ποσότητες παραμένουν ανεπαρκείς για να καλύψουν τις ανάγκες των άνω των δύο εκατομμυρίων κατοίκων του θύλακα. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Γεωργίας και Τροφίμων (FAO), μόλις το 1,5% της γεωργικής γης στη Γάζα παραμένει καλλιεργήσιμο.

Από την 7η Οκτωβρίου 2023, οπότε και ξεκίνησε η σύγκρουση με την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, έχουν χάσει τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, κυρίως άμαχοι, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Αντιπολιτευόμενη κυβέρνηση στη Γάζα κάνει λόγο για 61.158 νεκρούς από τις ισραηλινές επιχειρήσεις, αριθμός που ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστο και ο οποίος περιλαμβάνει κυρίως άμαχους.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες επιχειρήσεις σε Χαν Γιούνις και Ζαϊτούν, ενώ δήλωσε πως εξάλειψε «τρομοκρατικό πυρήνα» δέκα ενόπλων στην περιοχή Νταράτζ Τούφα και «πολλούς τρομοκράτες» στο νότιο τμήμα της Γάζας.

